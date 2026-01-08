Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası

Kategoriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Beykoz’da yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya platformu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Ocak 2026 tarihinde Beykoz'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada
Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri, akıl dışı ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur"