13°
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgü Özel'in kendisine yönelik sözleri nedeniyle 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Erdoğan ayrıca Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda da bulundu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 15:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Beykoz’da yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya platformu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Ocak 2026 tarihinde Beykoz'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada
Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri, akıl dışı ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur"

https://x.com/hsynaydn/status/2009241201774358709

