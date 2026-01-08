Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük jest! Kurbanlar kesildi, dualar edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkari şehrinin Yüksekova spor Kadın Futbol Takımı'na anlamlı bir hediye geldi.

KURBANLAR KESİLDİ, DUALAR EDİLDİ

Erdoğan tarafından hediye edilen otobüs için spor tesislerinin bahçesinde düzenlenen törende kurban kesildi, dualar edildi. Törende sporcular, Kaymakam Mustafa Akın ve katılımcılarla halay çekerek mutluluklarını paylaştı.

"ŞAMPİYONLUKLARI BU OTOBÜS SAYESİNDE HALKIMIZLA KUTLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Kaymakam Akın, "İnşallah güzel şampiyonlukları bu otobüs sayesinde halkımızla kutlayacağız. Bu başarıları heyecanla bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

KÜLLİYE'DE KABUL ETMİŞTİ

Konuşmaların ardından katılımcılar ve sporcular takım otobüsüyle kentte tur attı. Öte yandan Erdoğan, TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı 27 Ağustos 2025'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.