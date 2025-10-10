Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu! Trump 'benim hakkım' demişti

Dünyanın en saygın ödüllerinden kabul edilen Nobel ödülleri sahiplerini devam ediyor. Herkesin büyük bir merakla beklediği 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan isim açıklandı. Nobel Barış ödülü bu yıl Venezuelalı muhalif lider María Corina Machado'ya verildi.

"BANA VERİLMELİ" DEMİŞTİ

7 savaş bitirdiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, ödülü kendisinin hak ettiğini savunarak “Bana verilmeli” demişti.

DİKTATÖRLÜKTEN DEMOKRASİYE

Venezuelalı Maria Corina Machado, "Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl geçiş sağlamak için verdiği çabaları" dolayısıyla ödülün sahibi oldu.

Nobel Barış Komitesinden yapılan açıklamada, "Sumate adlı, demokratik gelişime adanmış kuruluşun kurucularından biri olarak Machado, 20 yılı aşkın bir süre özgür ve adil seçimleri savundu." ifadesi kullanıldı.

Machado'nun, Venezuela'daki muhalefeti bir araya getiren kilit birleştirici bir figür olduğuna işaret edilen açıklamada, "Machado, Venezuela'da demokrasiyi ilerletme yönündeki çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü'nü alıyor." denildi.

2024 Nobel Barış Ödülü'nü dünyanın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo kazanmıştı.

MARİA CORİNA MACHADO KİMDİR?

1967'de Venezuela'da dünyaya gelen ve mühendislik ile maliye eğitimine de sahip bir siyasetçi olan Machado, 1992'de başkent Karakas'taki kimsesiz çocuklara yardım etmek amacıyla "Atenea Vakfı"nı kurdu.

2002'de ise "özgür ve adil seçimleri destekleyen Sumate"nin kurucularından olan Machado, 2010'da rekor sayıda oy alarak Ulusal Meclis'e seçildi.

Hükümet tarafından 2014'te görevinden alınan Machado, "Vente Venezuela" muhalefet partisinde liderliğini sürdürüyor.