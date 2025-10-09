Menü Kapat
17°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Nobel Edebiyat Ödülü kim kazandı? Laszlo Krasznahorkai kimdir, eserleri neler?

Edebiyat dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Nobel Edebiyat Ödülü'nün kim kazandığı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre Macaristanlı yazar Laszlo Krasznahorkai ödülü kazandı. Vatandaşlar tarafından Laszlo Krasznahorkai kimdir, eserleri neler merak ediliyor.

Nobel Edebiyat Ödülü kim kazandı? Laszlo Krasznahorkai kimdir, eserleri neler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 15:09

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen basın toplantısında 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün kimin kazandığı açıklandı.

Edebiyat dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan yazar 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1.1 milyon dolar) para ödülünün sahibi oldu.

Vatandaşlar tarafından Nobel Edebiyat Ödülü kim kazandığı merak ediliyor.

Nobel Edebiyat Ödülü kim kazandı? Laszlo Krasznahorkai kimdir, eserleri neler?

NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Nobel Edebiyat Ödülü'nü açıklanan bilgilere göre Macaristanlı senarist ve romancı Laszlo Krasznahorkai kazandı. Macar yazar "sanatın gücünü yeniden teyit eden etkili ve vizyoner" eserleri nedeniyleödülün sahibioldu.

Nobel Edebiyat Ödülü kim kazandı? Laszlo Krasznahorkai kimdir, eserleri neler?

LASZLO KRASZNAHORKAİ KİMDİR, ESERLERİ NELER?

Laszlo Krasznahorkai, 'ın Romanya sınırında bulunan Gyula kasabasında 1954 yılında dünyaya geldi. İlk eserlerinde ülkesinin kırsal kesiminden esinlendi.

1985 yılında "Satantango" adlı ilk romanı, 1994'te senaryosunu kendi yazdığı bir filme uyarlandı. 1999'da ise yayımlanan üçüncü romanı "Haboru es Haboru" ile Macaristan dışındaki ülkeleri de eserlerinde konu edinmeye başladı.

Roman yazarlığı kariyerinin yanı sıra senarstlik de yapan Krasznahorkai, "Karhozat", "Torino Atı", "Karanlık Armoniler" gibi filmlerin senaryosunu yazdı. Yazarın "Direnişin Melankolisi", "Haboru es Haboru", "Seiobo Orada, Aşağıdaydı" kitapları Türkçe'ye çevrilmiştir.

