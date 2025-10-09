2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Macar senarist ve romancı László Krasznahorkai'ye verildiği duyuruldu.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı 11 milyon İsveç kronunun (1.1 milyon dolar) sahibi oldu.

2024 Nobel Edebiyat Ödülü "Tarihi travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını açığa çıkaran yoğun şiirsel düzyazısı" nedeniyle Güney Koreli yazar Han Kang'a verilmişti.

2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, Nobel alan ilk Türk yazar olmuştu.

Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2025 yıllarında 118 kez verildi.

18 kadın bugüne kadar Nobel'e layık görüldü.