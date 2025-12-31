Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Telegram 31 Aralık çöktü mü neden açılmıyor?

Telegram’da akşam saatlerine doğru yaşanan yavaşlama ve mesaj iletim sorunları, Türkiye’de de binlerce kullanıcının dikkatini çekti. Erişim problemlerinin küresel bir kesintiden mi yoksa geçici teknik sorunlardan mı kaynaklandığı araştırılıyor.

Telegram 31 Aralık çöktü mü neden açılmıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
00:07
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
00:07

Telegram kullanıcıları, son saatlerde uygulamaya girişte sıkıntı, mesajların geç düşmesi ya da hiç iletilmemesi gibi sorunlar yaşadıklarını bildiriyor.

Telegram çöktü mü ve Telegram neden açılmıyor aramaları özellikle Türkiye’de yoğunlaşmış durumda.

Telegram 31 Aralık çöktü mü neden açılmıyor?

TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, uygulamada görülen bu tür yavaşlamaların genellikle sunucu kaynaklı yoğunluklardan kaynaklandığı biliniyor.

Akşam saatlerinde kullanıcı trafiğinin artması, Telegram gibi anlık mesajlaşma servislerinde erişim sorunlarına yol açabiliyor.

Telegram 31 Aralık çöktü mü neden açılmıyor?

Bunun yanında zayıf ya da dengesiz internet bağlantıları da kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Şu ana kadar Telegram yönetimi tarafından küresel çapta bir kesintiyi doğrulayan resmî bir duyuru yapılmadı.

Kullanıcılara, uygulamayı kapatıp yeniden denemeleri ve internet bağlantılarını kontrol etmeleri öneriliyor.

#Teknoloji
