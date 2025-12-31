Telegram 31 Aralık çöktü mü neden açılmıyor?

Telegram kullanıcıları, son saatlerde uygulamaya girişte sıkıntı, mesajların geç düşmesi ya da hiç iletilmemesi gibi sorunlar yaşadıklarını bildiriyor.

Telegram çöktü mü ve Telegram neden açılmıyor aramaları özellikle Türkiye’de yoğunlaşmış durumda.

TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, uygulamada görülen bu tür yavaşlamaların genellikle sunucu kaynaklı yoğunluklardan kaynaklandığı biliniyor.

Akşam saatlerinde kullanıcı trafiğinin artması, Telegram gibi anlık mesajlaşma servislerinde erişim sorunlarına yol açabiliyor.

Bunun yanında zayıf ya da dengesiz internet bağlantıları da kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Şu ana kadar Telegram yönetimi tarafından küresel çapta bir kesintiyi doğrulayan resmî bir duyuru yapılmadı.

Kullanıcılara, uygulamayı kapatıp yeniden denemeleri ve internet bağlantılarını kontrol etmeleri öneriliyor.