Muzların sarartıldığı tesisi alevler sardı: Tonlarcası bir anda zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Demirtaş Sebze ve Meyve Hali'nde muz sarartma tesisi alevler arasında kaldı. Alanya'nın Demirtaş Mahallesi Demirtaş Sebze ve Meyve Hali'nde saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle muz sarartma deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan depoya sıçradı.

TONLARCA MUZU ALEVLER SARDI

Alevler nedeniyle depolarda bulunan tonlarca muz zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıktığı alanda inceleme yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.