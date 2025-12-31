Menü Kapat
 Banu İriç

Motorlu Taşıtlar vergisi (MTV) zam oranı belli oldu

Resmi Gazete'nin 31 Aralık tarihli sayısında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı ilan edildi. 1 Ocak itibarıyla yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 oranında uygulanarak vergilere yansıtılacak.

Bir takvim yılı içerisinde iki taksitli olarak ocak ve temmuz ayında ödenen MTV'nin 2026 yılı zam oranı açıklandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yüzde 18,95 oranında zamlanacak.

Motorlu Taşıtlar vergisi (MTV) zam oranı belli oldu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANDI

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 25'TEN 18,95'E DÜŞÜRÜLDÜ

Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da gelir, veraset ve intikal, değerli konut, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, damga ve motorlu taşıtlar vergileri ile yurt dışına çıkış harcı gibi vergi mevzuatı uygulaması dahilindeki muhtelif maktu had ve tutarların, bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49'a göre güncellenmesi gerekiyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yeni yılda uygulanacak vergi kanunlarındaki maktu had ve tutarların, vatandaşın lehine olacak şekilde artırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını duyurmuştu.

Bu doğrultuda alınan kararla, damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında olacak şekilde yüzde 18,95 artırılacak.

Motorlu Taşıtlar vergisi (MTV) zam oranı belli oldu

"VATANDAŞIN LEHİNE OLACAK ŞEKİLDE YAPILDI"

Bakan Şimşek, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Düzenlemeyle, geniş kesimlerin etkilendiği vergi ve harç ödemelerinde, yeniden değerleme oranı yerine vatandaşımızın lehine olacak şekilde ve enflasyon hedefi ile uyumlu artış yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Motorlu Taşıtlar vergisi (MTV) zam oranı belli oldu

Yine vatandaşın lehine olacak şekilde, gelir vergisi ile değerli konut vergisi tarifelerindeki tutarları, veraset ve intikal vergisi maktu istisna miktarları ile matrah dilim tutarlarını ve benzeri vatandaş lehine olan maktu had ve tutarları, yeniden değerleme oranında artırdıklarını aktaran Şimşek, "Böylece bir yandan maliye politikası ile dezenflasyon sürecine katkımızı sürdürürken diğer yandan da bütçe imkanları çerçevesinde vatandaşımızın yükümlülüklerini azalttık." değerlendirmesinde bulundu.

