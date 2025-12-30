Hiçbir emekli bu rakamın altında maaş almayacak! İsa Karakaş, Ankara'dan kulis bilgisi verdi

Kategoriler
Emekli, memur, kamu işçileri yeni bir torba kanunun gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Sosyal güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Youtube kanalında yaptığı açıklamada Ankara'dan aldığı kritik kulis bilgilerini paylaştı.
Basında ve sosyal medyada "Genel Sağlık Sigortası affı yapılıyor, devlet 3,2 milyar liralık alacaktan vazgeçiyor" haberleriyle ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu belirten Karakaş, ortada gerçek anlamda bir af olmadığını vurguladı.
Karakaş, "1 Ocak 2016 tarihinden önceki Genel Sağlık Sigortası borçları için söz konusu olan durum, 10 yıllık zaman aşımı süresinin dolmasıdır. 31 Aralık 2025 itibarıyla bu süre tamamlanmış olacak. Bu tarihten sonra SGK’nın bu borçları talep etmesinin hukuki bir dayanağı kalmıyor. Vatandaş zaman aşımı talebinde bulunduğu takdirde bu borçlar tahsil edilemiyor. Devlet de gereksiz icra ve takip masraflarından kaçınmak için bu borçların peşine düşmüyor" diyerek bu yaşanan durumun af değil zaman aşımı olduğunu belirtti.
Mecliste emekliler ve memurlarla ilgili gelişmelere değinen Karakaş, "Özellikle emeklilerle ilgili dikkat çeken kanun teklifleri bulunuyor. Bunlardan biri, en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasını öngören teklif. Eğer bu düzenleme yasalaşırsa, 28 bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak ve emekliler bir nebze rahatlayacak. Ancak bu teklifin muhalefet tarafından verildiğini ve yasalaşması için hükümet kanadından destek gelmesi gerektiğini hatırlatmak gerekiyor" dedi.
Karakaş ayırca memurlarla ilgili olarak doğum izin sürelerinin 32 haftaya çıkarılmasını öngören bir kanun teklifi bulunduğunu belirtti.
Memurlar ve sözleşmeli personeli kapsayacak şekilde her yıl ocak ayında 15 bin TL giyecek yardımı verilmesini öngören tasarının da gündemde olduğunu hatırlatan Karakaş, "Ayrıca memurlara, sözleşmeli personele ve emeklilik ya da yaşlılık aylığı alanlara yılda dört kez 5’er bin TL yakacak yardımı yapılmasını içeren bir teklif de mevcut. Bu düzenlemeler hayata geçerse, ilgili kesimler açısından ciddi bir rahatlama sağlanabilir" dedi.
Karakaş, "Sözleşmeli erbaş ve erler ile çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin sözleşme sürelerinin uzatılmasını içeren kanun teklifi, muhtar ödenekleri ve sosyal güvenlik yasasında değişiklik yapılmasına dair düzenlemeler de Meclis gündeminde. Muhtarlara Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000 TL bayram ikramiyesi verilmesini amaçlayan bir teklif de bulunuyor" diyerek gündemde olan iyileştirmelerden bahsetti.
Hükümet kanadındaki gelişmelere de yer veren Karakaş, "Önümüzdeki günlerde yeni bir torba kanun gelmesi bekleniyor. Torba kanun Meclis’e sunulduğu anda detayları sizlerle paylaşacağız. Özellikle bu düzenlemede en düşük emekli maaşıyla ilgili bir artış yapılması beklentisi öne çıkıyor" dedi.