Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Hiçbir emekli bu rakamın altında maaş almayacak! İsa Karakaş, Ankara'dan kulis bilgisi verdi

Aralık 30, 2025 11:40
1
Emekli, memur, kamu işçileri

Emekli, memur, kamu işçileri yeni bir torba kanunun gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Sosyal güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Youtube kanalında yaptığı açıklamada Ankara'dan aldığı kritik kulis bilgilerini paylaştı.

2
isa karakaş

Basında ve sosyal medyada "Genel Sağlık Sigortası affı yapılıyor, devlet 3,2 milyar liralık alacaktan vazgeçiyor" haberleriyle ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu belirten Karakaş, ortada gerçek anlamda bir af olmadığını vurguladı.
 

3
GSS BORÇLARI

GSS BORÇLARI İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Karakaş, "1 Ocak 2016 tarihinden önceki Genel Sağlık Sigortası borçları için söz konusu olan durum, 10 yıllık zaman aşımı süresinin dolmasıdır. 31 Aralık 2025 itibarıyla bu süre tamamlanmış olacak. Bu tarihten sonra SGK’nın bu borçları talep etmesinin hukuki bir dayanağı kalmıyor. Vatandaş zaman aşımı talebinde bulunduğu takdirde bu borçlar tahsil edilemiyor. Devlet de gereksiz icra ve takip masraflarından kaçınmak için bu borçların peşine düşmüyor" diyerek bu yaşanan durumun af değil zaman aşımı olduğunu belirtti.
 

4
EMEKLİ MAAŞI

28 BİN LİRADAN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KALMAYACAK

Mecliste emekliler ve memurlarla ilgili gelişmelere değinen Karakaş, "Özellikle emeklilerle ilgili dikkat çeken kanun teklifleri bulunuyor. Bunlardan biri, en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasını öngören teklif. Eğer bu düzenleme yasalaşırsa, 28 bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak ve emekliler bir nebze rahatlayacak. Ancak bu teklifin muhalefet tarafından verildiğini ve yasalaşması için hükümet kanadından destek gelmesi gerektiğini hatırlatmak gerekiyor" dedi.
 

5
MEMURA EK DOĞUM İZNİ

MEMURA EK DOĞUM İZNİ

Karakaş ayırca memurlarla ilgili olarak doğum izin sürelerinin 32 haftaya çıkarılmasını öngören bir kanun teklifi bulunduğunu belirtti.
 

6
Memurlar ve sözleşmeli personeli

Memurlar ve sözleşmeli personeli kapsayacak şekilde her yıl ocak ayında 15 bin TL giyecek yardımı verilmesini öngören tasarının da gündemde olduğunu hatırlatan Karakaş, "Ayrıca memurlara, sözleşmeli personele ve emeklilik ya da yaşlılık aylığı alanlara yılda dört kez 5’er bin TL yakacak yardımı yapılmasını içeren bir teklif de mevcut. Bu düzenlemeler hayata geçerse, ilgili kesimler açısından ciddi bir rahatlama sağlanabilir" dedi.
 

7
Sözleşmeli erbaş ve erleR

Karakaş, "Sözleşmeli erbaş ve erler ile çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin sözleşme sürelerinin uzatılmasını içeren kanun teklifi, muhtar ödenekleri ve sosyal güvenlik yasasında değişiklik yapılmasına dair düzenlemeler de Meclis gündeminde. Muhtarlara Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000 TL bayram ikramiyesi verilmesini amaçlayan bir teklif de bulunuyor" diyerek gündemde olan iyileştirmelerden bahsetti.
 

8
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME

Hükümet kanadındaki gelişmelere de yer veren Karakaş, "Önümüzdeki günlerde yeni bir torba kanun gelmesi bekleniyor. Torba kanun Meclis’e sunulduğu anda detayları sizlerle paylaşacağız. Özellikle bu düzenlemede en düşük emekli maaşıyla ilgili bir artış yapılması beklentisi öne çıkıyor" dedi.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.