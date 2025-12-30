Hiçbir emekli bu rakamın altında maaş almayacak! İsa Karakaş, Ankara'dan kulis bilgisi verdi

Memurlar ve sözleşmeli personeli kapsayacak şekilde her yıl ocak ayında 15 bin TL giyecek yardımı verilmesini öngören tasarının da gündemde olduğunu hatırlatan Karakaş, "Ayrıca memurlara, sözleşmeli personele ve emeklilik ya da yaşlılık aylığı alanlara yılda dört kez 5’er bin TL yakacak yardımı yapılmasını içeren bir teklif de mevcut. Bu düzenlemeler hayata geçerse, ilgili kesimler açısından ciddi bir rahatlama sağlanabilir" dedi.

