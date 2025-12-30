Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı! İşte yeni tarifeler

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere zamlandı.

15 TEMMUZ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİ

15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri otomobiller için tek yönlü geçiş ücreti 59 TL oldu.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için geçiş ücreti ise 95 lira oldu.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 995 lira oldu.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü otomobiller için 995 TL oldu.

ANADOLU OTOYOLU İSTANBUL-ANKARA ÜCRETİ

Anadolu Otoyolu İstanbul- Ankara ücreti otomobiller için 338 TL oldu.