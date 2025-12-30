İstanbul'da kar yağışı başladı! Okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül'den açıklama var

Meteoroloji'nin raporu ve uyarıları sonrasında yurt genelinde kış şartları kar yağışıyla kendini gösterirken pek çok noktada ulaşımın aksamaması için çalışmalar sürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, karlı yolları açmak için mücadele ederken belediyeler de kendi sorumluluk alanlarında araçlarını, beyaz örtüyü yollardan kaldırmak için kullanıyor.

Türkiye'de olumsuz hava şartlarından ötürü çoğu valilik eğitime kar molası verirken bazı illerimizde var olan tatilin üzerine ekleme yapıldı.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul için yapılan hava tahminleri ve meteorolojik uyarılar, gece saatlerinde kar yağışı olarak kendisini gösterdi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde daha kuvvetli bir şekilde etkili olan yağış sonrası "İstanbul'da okullar tatil olacak mı?" sorusu sorulmaya başladı.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Kentte etkili olan kar yağışının ardından öğretmen, öğrenci ve velilerin merak ettiği soru İstanbul Valisi Davut Gül tarafından cevap buldu.

Vali Gül, açıklama yaptığı A Haber'e "Şu an için eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışı tespit edilmedi. Ekiplerimizle takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

"YAKLAŞIK 1 SAATTE SONA ERMESİ BEKLENİYOR"

İstanbul Valisi, daha sonra NSosyal hesabından yeni bir açıklama yaparak kentteki yağışın 1 saat içinde sona ereceğinin beklendiğini bildirdi.

Vali Gül2ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili öğrenci kardeşlerim,



Şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir.



Herhangi bir gelişme olması hâlinde NSosyal uygulaması üzerinden sizleri anında bilgilendireceğiz.



İyi uykular diliyorum"