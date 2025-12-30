Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İstanbul'da kar yağışı başladı! Okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül'den açıklama var

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Yüksek yerlerde etkisini daha kuvvetli gösteren yağış sonrası okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İstanbul Valisi Davut Gül "İstanbul'da okullar tatil edildi mi?" sorusuna cevap verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 23:37
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 00:34

Meteoroloji'nin raporu ve uyarıları sonrasında yurt genelinde kış şartları kar yağışıyla kendini gösterirken pek çok noktada ulaşımın aksamaması için çalışmalar sürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, karlı yolları açmak için mücadele ederken belediyeler de kendi sorumluluk alanlarında araçlarını, beyaz örtüyü yollardan kaldırmak için kullanıyor.

İstanbul'da kar yağışı başladı! Okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül'den açıklama var

Türkiye'de olumsuz hava şartlarından ötürü çoğu valilik eğitime kar molası verirken bazı illerimizde var olan tatilin üzerine ekleme yapıldı.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul için yapılan hava tahminleri ve meteorolojik uyarılar, gece saatlerinde kar yağışı olarak kendisini gösterdi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde daha kuvvetli bir şekilde etkili olan yağış sonrası "İstanbul'da okullar tatil olacak mı?" sorusu sorulmaya başladı.

İstanbul'da kar yağışı başladı! Okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül'den açıklama var

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Kentte etkili olan kar yağışının ardından öğretmen, öğrenci ve velilerin merak ettiği soru İstanbul Valisi Davut Gül tarafından cevap buldu.

İstanbul'da kar yağışı başladı! Okullar tatil olacak mı? Vali Davut Gül'den açıklama var

Vali Gül, açıklama yaptığı A Haber'e "Şu an için eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışı tespit edilmedi. Ekiplerimizle takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

"YAKLAŞIK 1 SAATTE SONA ERMESİ BEKLENİYOR"

İstanbul Valisi, daha sonra NSosyal hesabından yeni bir açıklama yaparak kentteki yağışın 1 saat içinde sona ereceğinin beklendiğini bildirdi.

Vali Gül2ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili öğrenci kardeşlerim,

Şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir.

Herhangi bir gelişme olması hâlinde NSosyal uygulaması üzerinden sizleri anında bilgilendireceğiz.

İyi uykular diliyorum"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eğitime kar molası! İşte okulların tatil edildiği illerimiz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hava ulaşımına kar engeli! THY çok sayıda seferi iptal etti
ETİKETLER
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.