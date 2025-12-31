Görüntüler İstanbul'dan! Ölümle burun buruna yolculuk yaptılar

İstanbul'un yoğun hatlarından biri olan M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda, yolcuların can güvenliğini tehlikeye atan teknik bir aksaklık yaşandı. Bağcılar Meydan istasyonundan hareket eden metronun kapılarından biri, henüz belirlenemeyen bir nedenle kapanmayarak açık kaldı. Arızaya rağmen yoluna devam eden metro, içerisindeki yolcularla birlikte bir sonraki Kirazlı istasyonuna kadar kapısı açık vaziyette ilerledi. Araç içindeki vatandaşlar düşme riskine karşı açık kapıdan uzaklaşmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde metronun tünel içerisinde yüksek hızla ilerlediği ve kapı boşluğunun yolcular için büyük risk oluşturduğu net şekilde görüldü.