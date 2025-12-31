Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cem Küçük'ten UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'e hodri meydan: Delikanlıysan başsavcıya bir şey söyle de görelim

Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur hakkındaki yorumlar nedeniyle TGRT'yi ve Cem Küçük'ü hedef gösteren UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'e Küçük'ten sert bir tepki geldi. Küçük "Delikanlıysan başsavcıya bir şey söyle de görelim." dedi.

KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 01:13
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 01:47

Günlerdir bahis, uyuşturucu, şike gibi soruşturmalarla yeni operasyonların yapıldığı, ünlü kişilerin gözaltına alındığı ve tutuklandığı bir gündem içinde en son Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur tutuklandı.

Cem Küçük'ten UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'e hodri meydan: Delikanlıysan başsavcıya bir şey söyle de görelim

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Timur'un tutuklama gerekçesi olarak" suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" gösterildi.

ULTRASLAN'DAN TGRT VE CEM KÜÇÜK'Ü HEDEF GÖSTEREN AÇIKLAMA

Timur hakkında TGRT Haber'de yorum ve değerlendirmelerde bulunan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'le ilgili UltrAslan'dan adeta hedef gösteren bir açıklama yapıldı.

TGRT, Sabah ve Halk Tv'nin de hedefe konulduğu açıklamada "Küçük ama daima mide bulandıran Cem Küçük gibi ekranlarda tetikçilik yapan gazeteciler" ifadesi yer aldı.

Cem Küçük, TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında isim vermeden UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'e tepki gösterdi.

Cem Küçük'ten UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'e hodri meydan: Delikanlıysan başsavcıya bir şey söyle de görelim

"GAZETECİLER İSTEDİĞİ GİBİ YORUM YAPAR"

"UltrAslan'ın başında kim varsa ona sesleniyorum." diyen Küçük "Kardeşim gazeteciler istediği gibi yorum yapar. Delikanlıysan bu soruşturmayı yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na bir şey de de göreyim." şeklinde konuştu.

Cem Küçük'ten UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'e hodri meydan: Delikanlıysan başsavcıya bir şey söyle de görelim

Küçük, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: "Burada Erdem Timur'un şike yapmadığını söyledim. Tamamen kara para aklama iddiası, o da tartışmaya açık. Ama Sabah'ı, TGRT'yi, Ertuğrul'u, Barış'ı bu işlere katan UltrAslan'ın başındakine söylüyorum.

O, korktuk filan zannediyor. Bu soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı. Biz de gazeteciyiz, haberini yapıyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cem Küçük 'olması gereken asgari ücret' diyerek açıkladı! İşte o rakam
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur tutuklandı!
ETİKETLER
#Spor
