Ankara elektrik kesintisi listesi! 10-11-12 Ocak Ankara’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Başkent Ankara’da Ocak ayının ikinci haftasında planlı elektrik kesintileri yapılacak. Çalışmalar, ilçe ilçe ve mahalle bazlı olarak duyurulan takvim doğrultusunda hayata geçirilecek.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10-11-12 OCAK

Ankara’nın birçok ilçesinde 10-11-12 Ocak tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler:

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Akyurt ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 10 Ocak 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.45 arasında Bodurlar, Tavşancık, Ahmetadil, Birinci Oyumiğde, Keklice, Gökçeören, Gölgöyü, Buğra, İbni Sina, Yeniçöte, Kınık, Şeyhler, İmam Hüseyin, Küçükali, Kargın, Akkuzulu, Yıldız, Yıldız Küme, Kargın Küme, Eskiçöte, Kapaklı ve Ömercik sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Ahmetadil, Billur, Ballı, Güvenlik, Havuzlu ve Paris sokaklarında bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

11 Ocak 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında Çankırı, Büğdüz, Çelikli, Büğdüz Silinecek, Halide Edip Adıvar, Meskenim Nur Yapı Kooperatifi ve Balıkhisar köy içi bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

11 Ocak 2026 günü saat 10.30 ile 14.30 arasında Gülyaz, Şehit Yunus Yılmaz, Ahmetadil, Zafer, Ali Kuşçu, Ara, Âşık Veysel, Eşref Apak, Devrez, Köşe, Menekşe, Oğuzhan, Sakin, Sumru, Karanfil, Deniz, Uğur, Yavuz, Söğüt, Çevre, Hoca Ahmet Yesevi, Bulut, Necip Fazıl Kısakürek, Çamlıca, Sancak, Can, Bodrum, Lale ve Alparslan sokakları kesintiden etkilenecektir.

12 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Ahmetadil, köy içi, Sülüklü ve Eğriekin mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

13 Ocak 2026 günü saat 09.15 ile 14.30 arasında Birlik, Uluçay, Yasemin, Yayla, Barış, Yonca ve Yalı sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

13 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Ahmetadil, köy içi, Sülüklü ve Eğriekin bölgelerinde bakım çalışması yapılacaktır.

14 Ocak 2026 günü saat 09.30 ile 17.00 arasında yine Ahmetadil, köy içi, Sülüklü ve Eğriekin mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

14 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.30 arasında Bağlar, Arıklar Mevki, Hacıveli, Emek, Gökçebağ, Ulupınar, Ören, Karaköy, Ayaş Ankara, Köy Bayram ve Yağmurdede bölgeleri kesintiden etkilenecektir.

ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Altındağ ilçesinde 9 Ocak 2026 tarihinde saat 22.00 ile 2.00 arasında Gevrek, Zerdali, Samyeli, Bezen, Tesviyeci, Çim ve Sebze Bahçeleri sokaklarında şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Ocak 2026 günü saat 09.00 ile 17.00 arasında 778, 660, Bentderesi Hal, Alma, Belediye Çarşısı, Kurtdere, Açıkel, Şehit Ömer Halisdemir, Ateşböceği, Hacı Bayram, Yunus Emre Halk Çarşısı, Atmaca, Ahtar ve Ayçe sokaklarında kesinti olacaktır.

Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Bayındır, Karayer, Baştaş Çimento Fabrikası civarı, 19 Mayıs, 23 Nisan, Menekşe, Kuytu, Sarmaşık, Karanfil, İstasyon, Rüzgarlı, Aktepe, Bahçelievler, Azattepe, Hasanoğlan Havuzbaşı, Kışla, Balaban, NATO, Yeşildere, Üçevler ve çevresindeki çok sayıda sokakta uzun süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beypazarı ilçesinde 12 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.30 arasında Dereli, Kabaca, Üreğil, Doğançalı, Kırkkavak, Taşören, Özköy ve Tahtacıörencik bölgelerinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

13 Ocak 2026 günü saat 10.00 ile 11.00 arasında Kurtuluş, Namık Kemal ve Tarım sokaklarında kısa süreli kesinti uygulanacaktır.

14 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında Yoğunpelit mahallesi elektrik kesintisinden etkilenecektir.

ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çubuk ilçesinde 10 Ocak 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.45 arasında Bodurlar, Tavşancık, Ahmetadil, Keklice, Gökçeören, Gölgöyü, Buğra, İbni Sina, Kınık ve çevresindeki birçok sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 11.30 ile 13.00 arasında Çeçenistan, Şehit Muharrem Kaleli, Selçuklu, Vakıf ve Şeyh Şamil sokaklarında kesinti olacaktır.

10 Ocak 2026 günü saat 14.00 ile 17.30 arasında Aktaş, Ravza, Dolunay, Muhabbet ve Cibali sokaklarında elektrik verilemeyecektir.

12 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Ahmetadil, köy içi, Sülüklü ve Eğriekin bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

13 ve 14 Ocak 2026 tarihlerinde aynı bölgelerde gün boyu sürecek bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır.

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Etimesgut ilçesinde 10 Ocak 2026 tarihinde Feruz, İkinci İnönü, Aşağı Yurtçu, Bağlıca ve çevresindeki birçok sokakta gün içinde farklı saatlerde elektrik kesintileri yaşanacaktır.

12 Ocak 2026 günü Akşemseddin, Bağlıca ve çevresinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı kesinti uygulanacaktır.

13 Ocak 2026 tarihinde Akşemseddin ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi çevresinde bakım çalışması yapılacaktır.

14 Ocak 2026 günü Cumhuriyet, Selçuklu, Atatürk, Ankara ve Ayaş yollarını kapsayan geniş bir alanda elektrik kesintisi olacaktır.

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören ilçesinde 10 Ocak 2026 tarihinde öğle saatlerinden itibaren Başkent, Pasinler, Şenay ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Ocak 2026 günü Peker, Bağlar, Turan, Uyanış, Gökmen ve çevresinde bakım çalışması yapılacaktır.

12 Ocak 2026 tarihinde Yem Sanayii, 19 Mayıs, Karadeniz ve Menderes sokaklarında kısa süreli kesinti uygulanacaktır.

13 Ocak 2026 günü Kerpiç, Yavuz, Ballıbaba ve Köyceğiz bölgelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri olacaktır.

14 Ocak 2026 tarihinde Süleymaniye, Beydağ, Hasandağ ve Ayaş Ankara yolu çevresinde gün boyu sürecek kesinti planlanmaktadır.