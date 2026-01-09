Menü Kapat
Gündem
Suriye operasyonunda Ankara'nın konumu ne? Fatih Atik: Askeri olarak hazır bekliyoruz

Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'ye operasyon başlatıldı. İmzalanan mutabakatın yükümlülüklerine uymayan ve hala bölgeyi terk etmeyen örgüt unsurlarına süpürme harekatı başlatıldı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ankara'ya bütün bilgilerin aktığına dikkat çekerek askeri olarak hazır vaziyette beklendiğini söyledi.

Suriye ordusu, mutabakat sonrası verilen sürenin dolmasıyla Halep’ten çıkmaya yanaşmayan terör örgütü YPG/SDG’ye nokta operasyonu başlattı. Türkiye'nin operasyona ne noktada müdahale edip etmeyeceği konusu kulislerde tartışılırken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik dikkat çeken analizlerde bulundu.

Suriye operasyonunda Ankara'nın konumu ne? Fatih Atik: Askeri olarak hazır bekliyoruz

ANKARA'YA BÜTÜN BİLGİLER AKIYOR

Türkiye'nin şu an diplomasi ve askeri operasyon arasında bir yerde olduğunu söyleyen Atik yaşanan süreci şu sözlerle aktardı: "Ankara olan biteni yakından takip ediyor. Bütün bilgiler Ankara'ya akıyor. Ne kadar iyi niyet gösterirseniz gösterin buradaki süreci sabote eden isim Bahoz Erdal'dı. Aynı zamanda Mazlum Abdi üzerinde baskıyı oluşturan isimdi. Ona bağlı gruplar bu mutabakattan vazgeçti, Halep'i terk etmeyip direniş kararı aldıkları biliyordu.
Diplomasiyle askeri operasyon arasında bir yerdeyiz. Bu saatten sonra durmaları mümkün değil. Halep boşaltılacak."

Suriye operasyonunda Ankara'nın konumu ne? Fatih Atik: Askeri olarak hazır bekliyoruz

"TÜRKİYE NE YAPAR? ASKERİ OLARAK HAZIR VAZİYETTE BEKLİYORUZ"


Atik Türkiye'nin hazır vaziyette beklediğini şu sözlerle aktardı: "Türkiye ne yapar? Türkiye her türlü önlemini almış vaziyette. Direnişe geçmelerini sağlayan kimse hata yapıyor.
Şam Devleti var ne kadar direnirlerse dirensinler Şam devleti bunların kalmasına izin vermez. Pek çok yerde askeri olarak hazır vaziyette bekliyoruz. Suriye'nin güvenliğinin sağlanmasında Suriye ordusunun eğitilmesinde teçhizatlandırılmasında Türkiye'nin müthiş desteği var. Halep'e yapılan yatırımları hatırlayın. Türkiye bütün gücüyle hazır bekliyor. "

#Gündem
