Selahattin Demirel
 | Selahattin Demirel

Suriye'de YPG operasyonu sürerken Ahmed Şara Barzani'yi aradı: Görüşmeye verilen mesaj damga vurdu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesinde terör örgütü YPG'ye karşı askeri operasyon sürerken Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani'yi aradı. Görüşmede Halep'te süren askeri hareketlilik konuşuldu. Şara, Barzani'ye Kürtlerin Suriye halkının temel bir bileşeni olduğunu söyledi.

09.01.2026
09.01.2026
21:53

Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'ye karşı ordunun müdahalesi genişlerken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'yi telefonla aradı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin resmi ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani ile Şara Suriye’de son günlerde ordu ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki çatışmalara ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi.

ŞARA: KÜRTLER SURİYE HALKININ ASLİ BİLEŞENİ

Görüşmeyle ilgili Barzani tarafından yapılan yazılı açıklamada "Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Kürtlerin Suriye halkının asli ve temel bir bileşeni olduğunu vurguladı. Şara, Suriye devletinin Kürtlerin ve ülkedeki diğer tüm bileşenlerin ulusal, siyasi ve medeni haklarını hiçbir ayrım gözetmeksizin, tam bir eşitlik temelinde güvence altına alma konusundaki kararlılığını ifade etti" denildi.

Görüşmede ayrıca Suriye’deki son siyasi gelişmeler ve bölgede yaşanan değişimler değerlendirilirken, istikrarın ve taraflar arasında koordinasyon sağlanmasının önemi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

BARZANİ'DEN "HERKESİN ORTAK PAYDAŞ OLDUĞU DEVLET" VURGUSU

Barzani, Şara’nın ortaya koyduğu vizyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suriye halkının tüm tarafları ve bileşenleri kapsayan, herkesin ortak paydaş olduğu bir devlet inşa etme iradesini ve özlemlerini desteklediğini belirtti. Barzani ayrıca, tüm tarafların çıkarlarının gözetilmesi ve toplumsal barışın korunması amacıyla istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

