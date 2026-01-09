Suriye'de terör örgütü YPG temizliği için Ahmet Şara komutayı bizzat devraldı

Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin Suriye ordusuna gerçekleştirdiği saldırılar sonrası çatışmalar başladı.

Suriye ordusu ise dün yerel saatle 13.30'dan itibaren terör örgütü YPG mevzilerine nokta atışına başladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise başlatılan operasyonu komuta merkezinden bizzat takip ederek yönetti. O anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.