Suriye'de çatışmalar sürüyor: Halep'te terör örgütü SDG'ye yeni operasyon!

Suriye'de terör örgütü PKK uzantısı YPG (SDG) ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yerel kaynaklar, Halep'in Leyramun ve Şeyh Najjar bölgelerine bombardıman düzenlendiğini açıkladı. Sivillerin tahliyesi Suriye hükümeti harekete geçti. Halep Valiliği, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin çıkışının engellenmesi üzerine güvenli bölgelere tahliyeyi sağlamak amacıyla iki insani geçidin yeniden açıldığını bildirdi.

SDG'nin saldırılarında beşi sivil toplamda 6 kişinin öldüğü belirtiliyor. Bölge sakinleri tahliye edilmeye çalışırken insani koşulların giderek kötüleştiği kaydedildi. Suriye ordusu, PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk ederken, terör örgütüne ait mevzilere misillemede bulunuyor.

Halep Valisi Azzam el Garip okulları ve üniversiteleri tatil ederken, tahliye edilen bölge sakinlerinin durumunun incelenmesi gerektiğini söyledi.

SURİYE ORDUSU OPERASYON İÇİN SAAT VERDİ

Suriye ordusu, saat 13.30’dan itibaren Halep'in Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde terör örgütü SDG mevzilerine yönelik yoğun ve hedefli operasyonlara başlanacağını duyurdu.

Halep'teki şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeid mahallerinde 13.30'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SURİYE ORDUSU: SDG MEVZİLERİ MEŞRU HEDEF

Suriye Ordusu 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada SDG'nin çatışmayı tırmandırması ve saldırıları dolayısıyla mevzilerinin meşru hedef olduğunu ilan etmişti.

10 Mart 2025'te Suriye yeni rejim ve SDG bir anlaşmaya varmış ve bu anlaşmada SDG'nin Suriye güçlerine entegrasyonuna karar verilmişti. Ancak Suriyeli yetkililer anlaşmayı takip eden aylarda SDG'nin anlaşmadaki maddelere uymak için herhangi bir efor sarfetmediklerini öne sürdü.

HALEP'TE NELER OLUYOR?

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesi'nde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.