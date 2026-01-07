Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Suriye'den kritik karar! PKK/YPG mevzileri meşru hedef ilan edildi

Suriye ordusu, PKK/YPG'ye ait mevzilerin meşru hedef ilan edildiğini duyurdu. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivil halka, güvenli geçiş koridorları aracılığıyla bölgeden uzaklaşmaları önerildi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.01.2026
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
07.01.2026
saat ikonu 14:45

Suriye resmi ajansı SANA'nın Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, örgütün Halep şehrinin mahallelerine ve sivillere yönelik çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle mevzilerinin meşru hedef ilan edildiği belirtildi.

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivil halka, PKK/YPG'ye ait mevzilerden derhal uzaklaşmaları çağrısı yapan Suriye Operasyonlar Komutanlığı ayrıca, halkın zarar görmemesi için bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun hizmete alındığını duyurdu.

Buna göre, "Avarid ile Zuhur Caddesi Geçidi"nin saat 15.00’e kadar açık olacağı kaydedildi.

Suriye'den kritik karar! PKK/YPG mevzileri meşru hedef ilan edildi

HALEP'TE SÜREGELEN ÇATIŞMALAR

Halep şehir merkezinde 6 Ocak tarihinde başlayan PKK/YPG saldırıları sonucu 1 asker ile 5 sivil hayatını kaybemtiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

Suriye'den kritik karar! PKK/YPG mevzileri meşru hedef ilan edildi

ETİKETLER
#Dünya
