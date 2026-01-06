Suriye Devlet Başkanı Şara halkın arasına karıştı! Ağır yaralı iddialarına noktayı koydu

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, yılbaşı gecesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı düzenlendiği ve göğsünden ağır yaralanarak tedavi için Türkiye'ye götürüldüğü yönünde çıkan asılsız iddiaların ardından yaklaşık 5 gün sonra halkın arasına karıştı.

Mezze Mahallesi'nde bir markete girerek alışveriş yapan eş-Şara, ödemesini yeni Suriye parasıyla yaparken çevredeki vatandaşlarla da samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Hafif bir güvenlik eşliğinde oldukça sağlıklı ve neşeli olduğu gözlenen Şara, halkın arasında gerçekleştirdiği bu ziyaret sonucu hem söz konusu saldırı iddialarını hem de hakkında çıkan spekülasyonları fiilen yalanlamış oldu.