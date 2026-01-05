Şara'ya saldırı iddiası! Türkiye'de entübe edildiği sözlerine Suriye'den açıklama

Suriye, İsrail kaynaklı bazı medya kaynaklarında yer alan Cumhurbaşkanı Şara'nın saldırıya uğradığı ve Türkiye'ye götürüldüğü haberlerine ilişkin resmi açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik suikast iddialarının doğru olmadığını belirtti.

ŞARA SALDIRIYA UĞRADI MI?

El-Baba, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Şara ve bazı üst düzey yetkililere yönelik "bir güvenlik olayının yaşandığını" öne süren iddiaların, resmi kurumlara aitmiş gibi gösterilen sahte açıklamalarla dolaşıma sokulduğunu belirterek, bunların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

İddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu" ifade eden El-Baba, vatandaşlara ve tüm medya kuruluşlarına, doğruluk ve sorumluluk ilkelerine riayet etmelerini, haberleri yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan almaları çağrısında bulundu.