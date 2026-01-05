Menü Kapat
Editor
Editor
 Banu İriç

Şara'ya saldırı iddiası! Türkiye'de entübe edildiği sözlerine Suriye'den açıklama

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın konutunda saldırıya uğradığı ve ağır yaralı halde Türkiye'de tedavi altına alındığı iddiasına İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Sosyal medyada Şara'nın fotoğrafı yapay zekayla oynanarak Türkiye'de entübe edildiği öne sürüldü.

05.01.2026
05.01.2026
saat ikonu 21:30

Suriye, İsrail kaynaklı bazı medya kaynaklarında yer alan Cumhurbaşkanı Şara'nın saldırıya uğradığı ve Türkiye'ye götürüldüğü haberlerine ilişkin resmi açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik suikast iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Şara'ya saldırı iddiası! Türkiye'de entübe edildiği sözlerine Suriye'den açıklama

ŞARA SALDIRIYA UĞRADI MI?

El-Baba, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Şara ve bazı üst düzey yetkililere yönelik "bir güvenlik olayının yaşandığını" öne süren iddiaların, resmi kurumlara aitmiş gibi gösterilen sahte açıklamalarla dolaşıma sokulduğunu belirterek, bunların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

İddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu" ifade eden El-Baba, vatandaşlara ve tüm medya kuruluşlarına, doğruluk ve sorumluluk ilkelerine riayet etmelerini, haberleri yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan almaları çağrısında bulundu.

#Dünya
