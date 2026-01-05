Suriye'den Türkiye'ye silah kaçakçılığı! Akçakale'de kamyonun içinde bulundu

Esad sonrası süreci yaşayan Suriye'de içeride terör örgütü PKK uzantısı YPG ile bir görüşme süreci devam ederken dışarıya karşı da ülkenin zedelenen itibarını telafi etme gayreti söz konusu.

Devlet teşkilatında yeni sürecin yansımaları görülürken Esad'ın baskıcı rejiminin hantallığını aşmak için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ekibi tarafından ciddi bir çalışma yürütüldüğü değerlendiriliyor.

GÜMRÜKTEKİ KAMYONDA UZUN NAMLULU SİLAHLAR ÇIKTI

Suriye'de iç güvenlik henüz tam teşekküllü bir şekilde tesis edilememişken Türkiye'ye silah kaçırıldığı ortaya çıktı.

Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapmaya çalışan A.B.’nin kullandığı kamyonu incelerken şüpheli yoğunluk tespit etti.

Kamyonun yakıt deposunu açan ekipler, 52 adet uzun namlulu silah ile bu silahlara ait 41 adet şarjör ele geçirdi. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.