 | Selahattin Demirel

Suriye ile SDG arasında anlaşmazlık! Şam yönetimi duyurdu: Temasları askıya aldık

10 Mart Mutabakatı sonrası orduyla entegrasyonda bir türlü adım atmayan terör örgütü PKK uzantısı YPG (SDG) ile Suriye yönetimi arasında ipler gerildi. Yeni gelişmeye göre Suriye, YPG ile arasındaki temasların askıya alındığını duyurdu.

Suriye ile SDG arasında anlaşmazlık! Şam yönetimi duyurdu: Temasları askıya aldık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 18:18

Esad sonrası Suriye'de başlayan Ahmed Şara yönetimiyle iç savaş sırasında güçlenerek bölgede etkili bir konuma gelen terör örgütü PKK uzantısı YPG (SDG) arasında varılan 10 Mart Mutabakatı'nın üzerinden aylar geçmesine rağmen ilerleme kaydedilmesi sonrası kritik bir gelişme yaşandı.

"MÜZAKERE EDİLEMEZ VE UYGULANAMAZ TALEPLERDE ISRAR NEDENİYLE"

Suriye Enformasyon Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) hükümet açısından müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerde ısrarı nedeniyle taraflar arasında anlaşmaya varılamadığı belirtildi.

Suriye ile SDG arasında anlaşmazlık! Şam yönetimi duyurdu: Temasları askıya aldık

Bakanlık açıklamasında "SDG’nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle iki taraf arasında bir anlaşma sağlanamamıştır. Ayın 28’inde nihai yanıtımızı vereceğiz." ifadeleri yer aldı.

"ANLAŞMAYA VARILDI" İDDİASINA YALANLAMA

Öte yandan Suriye Enformasyon Bakan Yardımcısı Ubada Kojan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Katar merkezli "Syria" televizyon kanalında yayımlanan, Şam hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Suriye ile SDG arasında anlaşmazlık! Şam yönetimi duyurdu: Temasları askıya aldık

Kojan, "(SDG ile) İletişim şu anda durmuş durumda. Paylaşılan rakamlar temenni ve beklentiye daha yakın. Medya kuruluşları yanlış ve yanıltıcı bilgiler yayımlamaktan kaçınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Suriye ile SDG arasında anlaşmazlık! Şam yönetimi duyurdu: Temasları askıya aldık

AHMED ŞARA'NIN DANIŞMANI: SDG MUTABAKATIN SORUMLULUĞUNU TAŞIMAK ZORUNDA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Seçenekler SDG için daraldı ve 10 Mart'ta Türkiye ve ABD gibi ağırlığı olan ülkelerin huzurunda imzaladığı mutabakata uymamasının sorumluluğunu taşımak zorunda." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
#Dünya
