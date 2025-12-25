Menü Kapat
SON DAKİKA!
Yaşam
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Regaip Kandili oruç vakti ne zaman? 25 Aralık akşam ezanı vakti İstanbul, Konya, Ankara, Bursa, Sakarya, Kocaeli

Mübarek Regaib Kandili'nin bugün olmasının ardınan oruç tutan vatandaşlar Regaib Kandili oruç vakti ne zaman araştırmasına başladı. 25 Aralık İstanbul, Ankara, Bursa akşam ezanı vakitleri belli oldu.

Haber Merkezi
25.12.2025
25.12.2025
Müslüman aleminin en mühim aylarından biri olan üç ayların başlamasının ardından vatandaşlar vakti ne zaman merak etti. İl il ezan vakti saatleri.

REGAİB KANDİLİ ORUÇ VAKTİ NE ZAMAN 25 ARALIK?

Bugün oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vakitlerini araştırıyor. 25 Aralık Perşembe günü ezan vakitleri şöyle:

Ankara: 17:37

İstanbul: 17:49

Bursa: 17:51

İzmir: 18:04

İSTANBUL'DA AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

25 Aralık günü İstanbul'da ezan vakti 17.49 olurken, Bursa'da 17.51. Konya'da 17:44 olurken, Sakarya'da 17:44 oldu.

REGAİB KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Bu gece, Peygamber efendimizin babasının evlendiği gece değildir. Böyle söylemek yanlıştır. Resulullahın dokuz aydan önce dünyayı teşrif etmiş olduğunu bildirmek olur ki, bu da, noksanlık ve kusurdur. Her bakımdan, her insanın üstünde ve her bakımdan kusursuz olduğu gibi, Âmine validemizi nurlandırdığı zaman da, noksan ve kusurlu değildi. Bu zamanın noksan olması, tıp ilminde kusur sayılmaktadır.

