Regaip Kandili oruç vakti ne zaman? 25 Aralık akşam ezanı vakti İstanbul, Konya, Ankara, Bursa, Sakarya, Kocaeli

Müslüman aleminin en mühim aylarından biri olan üç ayların başlamasının ardından vatandaşlar Regaib Kandili oruç vakti ne zaman merak etti. İl il ezan vakti saatleri.

REGAİB KANDİLİ ORUÇ VAKTİ NE ZAMAN 25 ARALIK?

Bugün oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vakitlerini araştırıyor. 25 Aralık Perşembe günü ezan vakitleri şöyle:

Ankara: 17:37

İstanbul: 17:49

Bursa: 17:51

İzmir: 18:04

İSTANBUL'DA AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

Konya'da 17:44 olurken, Sakarya'da 17:44 oldu.

REGAİB KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Bu gece, Peygamber efendimizin babasının evlendiği gece değildir. Böyle söylemek yanlıştır. Resulullahın dokuz aydan önce dünyayı teşrif etmiş olduğunu bildirmek olur ki, bu da, noksanlık ve kusurdur. Her bakımdan, her insanın üstünde ve her bakımdan kusursuz olduğu gibi, Âmine validemizi nurlandırdığı zaman da, noksan ve kusurlu değildi. Bu zamanın noksan olması, tıp ilminde kusur sayılmaktadır.