Regaip Kandili oruç vakti ne zaman? 25 Aralık akşam ezanı vakti İstanbul, Konya, Ankara, Bursa, Sakarya, Kocaeli

Müslüman aleminin en mühim aylarından biri olan üç ayların başlamasının ardından vatandaşlar Regaib Kandili oruç vakti ne zaman merak etti. İl il ezan vakti saatleri.
Bugün oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vakitlerini araştırıyor. 25 Aralık Perşembe günü ezan vakitleri şöyle:
Ankara: 17:37
İstanbul: 17:49
Bursa: 17:51
İzmir: 18:04
25 Aralık günü İstanbul'da ezan vakti 17.49 olurken, Bursa'da 17.51. Konya'da 17:44 olurken, Sakarya'da 17:44 oldu.
Bu gece, Peygamber efendimizin babasının evlendiği gece değildir. Böyle söylemek yanlıştır. Resulullahın dokuz aydan önce dünyayı teşrif etmiş olduğunu bildirmek olur ki, bu da, noksanlık ve kusurdur. Her bakımdan, her insanın üstünde ve her bakımdan kusursuz olduğu gibi, Âmine validemizi nurlandırdığı zaman da, noksan ve kusurlu değildi. Bu zamanın noksan olması, tıp ilminde kusur sayılmaktadır.