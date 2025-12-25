Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 uzman yardımcısı personel alımı ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 uzman yardımcısı istihdam edeceğini duyurdu. İlana ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığında boş bulunan uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere 52'si üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun, 18'i hukuk mezunu, 20'si iktisat mezunu, 3'ü uluslararası ilişkiler mezunu ve 11'i endüstri mühendisliği mezunu olmak üzere 104 uzman yardımcısı alınacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Giriş sınavı için başvurular, 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ya da Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

Uzman yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada uygulanacak.

Klasik usulde gerçekleştirilecek yazılı sınav, 25 Nisan 2026’da Ankara’da düzenlenecek.