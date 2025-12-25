Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 uzman yardımcısı personel alımı ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 104 uzman yardımcısı alımı için duyurunun yapılmasının ardından aramalar da artış kazandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 uzman yardımcısı personel alımı ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 16:42

104 edeceğini duyurdu. İlana ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 uzman yardımcısı personel alımı ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığında boş bulunan uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere 52'si üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun, 18'i hukuk mezunu, 20'si iktisat mezunu, 3'ü uluslararası ilişkiler mezunu ve 11'i endüstri mühendisliği mezunu olmak üzere 104 uzman yardımcısı alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 uzman yardımcısı personel alımı ne zaman?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Giriş sınavı için başvurular, 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ya da Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

Uzman yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada uygulanacak.

Klasik usulde gerçekleştirilecek yazılı sınav, 25 Nisan 2026’da Ankara’da düzenlenecek.

ETİKETLER
#başvuru
#hazine ve maliye bakanlığı
#istihdam
#sınav tarihi
#uzman yardımcısı
#Kamu İşe Alımı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.