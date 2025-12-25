Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Başıboş köpek tedirginliği! Sayıları 30'a yakın: Aşiret gibi dolaşıyorlar

Kocaeli Derince'de ağaçlık alanı mesken tutan çok sayıda başıboş köpek vatandaşları huzursuz ediyor. Mahalle sakinleri köpeklerin aşiret gibi dolaştığını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 16:17

’de Yenikent Mahallesi'nde bulunan Belediye Spor Tesisleri ve Çenedere Mesire Alanı güzergahındaki ağaçlık alanı mesken tuttuğu öğrenilen çok sayıda başıboş köpek, özellikle okula giden çocuklar ve sporcuları tedirgin ediyor.

Bir mahalle sakini, "Köpekler aşırı derecede fazla, bir arada dolaşıyorlar. Bazen 30'a yakın köpeği birlikte görüyoruz" dedi.

''AŞİRET GİBİ DOLAŞIYORLAR''

Mahalle sakinlerinden Nuran Uzunoğlu, bölgede yürümenin her geçen gün zorlaştığını belirterek, "Köpeklerin yanından kimse rahatça işe gidemiyor. Köpekler aşırı derecede fazla, aşiret gibi dolaşıyorlar. Bazen 30'a yakın köpeği birlikte görüyoruz. Ben saldırıya uğramadım ama saldırıya uğrayan çok kişi var. Özellikle çocuklara saldırıyorlar. Zabıtaya bildirdik, 'Aşıları yapıldı' deniliyor. Aşıyla ne alakası var? Köpekler toplanıp barınağa götürülsün istiyoruz. Hayvanları seviyoruz ama insanlar da mağdur edilmesin. yapılsın, lokantalardan artan yemekler oraya götürülsün. Yenikent pazarına giderken bu yollar çok tenha, sürekli korku içinde yürüyoruz" dedi.

"DÜN YEĞENİME SALDIRDILAR"

Zehra Kurt ise yaşanan bir saldırı girişimini anlatarak, durumun ciddiyetine dikkati çekti. Kurt, "Dün köpekler önce yeğenime saldırdı. O sırada bir hanımefendi müdahale ederek yeğenimi kurtardı. Daha sonra eşimle yeğenim köpekleri görüntüledi. Burada oturduğumuz için durumu sürekli görüyoruz. Bu bölgede çok sık saldırı oluyor" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Başıboş köpek dehşeti bitmiyor! Son durak Adıyaman
ETİKETLER
#kocaeli
#köpek saldırısı
#başıboş köpekler
#barınak
#derince
#Yenikent
#Hayvan Sevgisi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.