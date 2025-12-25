2,7 milyar dolar para buhar oldu: Çalınan paraların gittiği adres belli oldu

RAKAMLAR ENDİŞE VERİCİ

Blockchain analiz şirketleri Chainalysis, TRM Labs ve De.Fi tarafından yayımlanan son raporlar, 2025’in kripto para hırsızlığı açısından şimdiye kadarki en kötü yıl olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre yıl boyunca en az 2,7 milyar dolarlık kripto varlık siber saldırılarla çalındı.

Bu rakam, 2023’te kaydedilen 2,2 milyar doların ve 2024’teki 2 milyar doların da üzerine çıkmış durumda. Yani sorun büyüyerek devam ediyor.