2,7 milyar dolar para buhar oldu: Çalınan paraların gittiği adres belli oldu

Kripto para piyasası 2025’te hem sert dalgalanmalar hem de tarihin en büyük siber hırsızlıklarıyla sarsıldı. Çalınan varlıkların önemli kısmının Kuzey Kore bağlantılı gruplara gitmesi dikkat çekti.
Kripto dünyası için 2025 pek parlak geçmedi. Piyasalardaki sert düşüşler, merkeziyetsizlik tartışmaları ve üstüne bir de güvenlik açıkları eklenince, yıl sektör adına zor hatırlanacak bir döneme dönüştü. Üstelik tablo sadece fiyatlarla sınırlı kalmadı. Siber suçlular, bu yıl kripto varlıklara adeta akın etti.
Blockchain analiz şirketleri Chainalysis, TRM Labs ve De.Fi tarafından yayımlanan son raporlar, 2025’in kripto para hırsızlığı açısından şimdiye kadarki en kötü yıl olduğunu ortaya koyuyor. Rapora göre yıl boyunca en az 2,7 milyar dolarlık kripto varlık siber saldırılarla çalındı.
Bu rakam, 2023’te kaydedilen 2,2 milyar doların ve 2024’teki 2 milyar doların da üzerine çıkmış durumda. Yani sorun büyüyerek devam ediyor.
Artışın en çarpıcı tarafı ise saldırıların kaynağı. Verilere göre 2025’te çalınan kripto varlıkların yaklaşık yüzde 60’ı, yani 1,6 milyar dolara yakını, Kuzey Kore bağlantılı hacker gruplarının eline geçti.
Hatta kesin olarak doğrulanamayan saldırılar da hesaba katıldığında, bu tutarın 2 milyar doların üzerine çıkmış olabileceği ifade ediliyor.
Chainalysis’te ulusal güvenlik istihbaratından sorumlu olan Andrew Fierman’a göre kripto paralar, yaptırımlar altındaki rejimler için oldukça cazip. Çünkü bu varlıklar, 7/24 erişilebilir olmaları ve görece anonim yapıları sayesinde küresel sistemde farklı bir gelir kapısı sunuyor.
Yılın en büyük siber saldırısı Şubat ayında yaşandı. Dubai merkezli kripto para borsası Bybit, son derece karmaşık bir saldırı sonucunda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık dijital varlığını kaybetti.
ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor (Jade Sleet) adlı hacker grubunun bulunduğunu açıkladı. Bu olay, hem tek bir saldırıda çalınan tutarın büyüklüğü hem de hedef alınan borsanın ölçeğiyle kripto tarihine geçti.
2025’i önceki yıllardan ayıran bir başka nokta da şu: Saldırı sayısı azalırken, çalınan toplam para arttı. Uzmanlara göre Kuzey Koreli gruplar bu yıl daha az ama daha stratejik saldırılar düzenledi. Hedefler büyüdü, sonuçlar da öyle.
Yıl içinde başka büyük ihlaller de yaşandı.
Mayıs ayında merkeziyetsiz borsa Cetus, yazılım kütüphanesindeki bir açıktan dolayı 223 milyon dolar kaybetti.
Kasımda Ethereum tabanlı Balancer protokolü, akıllı sözleşmedeki bir yuvarlama hatası nedeniyle 128 milyon dolarlık zarara uğradı.
Ocak ayında ise Singapur merkezli Phemex borsasında, 16 farklı blok zinciri üzerindeki cüzdanların boşaltılmasıyla 73 milyon doların üzerinde varlık çalındı.