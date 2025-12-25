İzmir Seferihisar su kesintisi ne zaman bitecek? 25 Aralık İzmir su kesintileri

Kategoriler
İZSU resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bugün İzmir'de suların saat kaçta geleceği öğrenildi. Sabah saatlerinde başlayan kesintinin nedeni de belli oldu.
Bornova – Ergene, Kızılay
Başlangıç: 25.12.2025 13:30
Bitiş: 25.12.2025 16:30
Neden: Ergene Mahallesi 456 Sokak’ta meydana gelen ana boru (branşman) arızası
Çeşme – Ovacık
Başlangıç: 25.12.2025 14:06
Bitiş: 25.12.2025 17:06
Neden: 7150 Sokak çevresinde oluşan ana boru arızası
Karabağlar – Esenyalı
Başlangıç: 25.12.2025 10:25
Bitiş: 25.12.2025 17:25
Neden: 119 – 119/1 Sokak kavşağında yürütülen müteahhit çalışması
Ödemiş – Emmioğlu (Umurbey Mahallesi de etkileniyor)
Başlangıç: 25.12.2025 15:00
Bitiş: 25.12.2025 18:00
Neden: Mercan Sokak’ta müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası
Ödemiş – Ortaköy
Başlangıç: 25.12.2025 11:16
Bitiş: 25.12.2025 17:30
Neden: Müteahhit çalışması sırasında oluşan ana boru arızası
Seferihisar – Çolak İbrahim Bey, Hıdırlık, Turabiye
Başlangıç: 25.12.2025 13:35
Bitiş: 25.12.2025 16:30
Neden: Fabrika Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızası
Tire – Adnan Menderes
Başlangıç: 24.12.2025 09:30
Bitiş: 24.12.2025 15:00
Neden: Suluirim Mevkii’nde oluşan branşman arızası
Torbalı – Ahmetli, Sağlık
Başlangıç: 25.12.2025 11:45
Bitiş: 25.12.2025 16:00
Neden: Ana boru arızası