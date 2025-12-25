İzmir Seferihisar su kesintisi ne zaman bitecek? 25 Aralık İzmir su kesintileri

İZSU resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bugün İzmir'de suların saat kaçta geleceği öğrenildi. Sabah saatlerinde başlayan kesintinin nedeni de belli oldu.

İZMİR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bornova – Ergene, Kızılay

Başlangıç: 25.12.2025 13:30

Bitiş: 25.12.2025 16:30

Neden: Ergene Mahallesi 456 Sokak’ta meydana gelen ana boru (branşman) arızası

Çeşme – Ovacık

Başlangıç: 25.12.2025 14:06

Bitiş: 25.12.2025 17:06

Neden: 7150 Sokak çevresinde oluşan ana boru arızası

İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

Karabağlar – Esenyalı

Başlangıç: 25.12.2025 10:25

Bitiş: 25.12.2025 17:25

Neden: 119 – 119/1 Sokak kavşağında yürütülen müteahhit çalışması

Ödemiş – Emmioğlu (Umurbey Mahallesi de etkileniyor)

Başlangıç: 25.12.2025 15:00

Bitiş: 25.12.2025 18:00

Neden: Mercan Sokak’ta müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası

Ödemiş – Ortaköy

Başlangıç: 25.12.2025 11:16

Bitiş: 25.12.2025 17:30

Neden: Müteahhit çalışması sırasında oluşan ana boru arızası

Seferihisar – Çolak İbrahim Bey, Hıdırlık, Turabiye

Başlangıç: 25.12.2025 13:35

Bitiş: 25.12.2025 16:30

Neden: Fabrika Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızası

Tire – Adnan Menderes

Başlangıç: 24.12.2025 09:30

Bitiş: 24.12.2025 15:00

Neden: Suluirim Mevkii’nde oluşan branşman arızası

Torbalı – Ahmetli, Sağlık

Başlangıç: 25.12.2025 11:45

Bitiş: 25.12.2025 16:00

Neden: Ana boru arızası