Uykularında babaları tarafından katledildiler! Vahşetle ilgili yeni detay: Annenin feryadı yürekleri dağladı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 24 Aralık günü meydana gelen olayda; 46 yaşındaki İbrahim Kiracı ve eşi Nazan Kiracı (42) Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay'dan ayrılıp Adana'ya yerleşti. Çift bir buçuk yıl önce boşandı, baba çocuklarının velayetini alarak kiraladığı evde çocuklarıyla birlikte yaşamaya başladı.

ÇOCUKLARINI UYKULARINDA ÖLDÜRDÜ

Boşandıktan sonra bunalıma giren ve cinnet getiren baba otizmli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin Kiracı'yı (13) uykularında öldürdü. Babanın ses çıkmaması için çocuklarının ağzını yastıkla kapatarak ateş ettiği iddia edildi.

"ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRDÜM GELİN ALIN"

Daha sonra ev sahibini arayan adam, "Ben çocuklarımı öldürdüm gelin alın" dedikten sonra tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

ANNENİN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Babaları tarafından öldürülen Derin ve Doruk Kiracı Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hoca Köyü'nde toprağa verildi. İki evladını kaybeden anne Nazan Kiracı, gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, " Oğlumu göreceğim. Buz gibi olmuş annem buz gibi. Ben yavrularımı böyle mi görecektim. Ben nasıl dayanacağım bu acıya. Bir tane yetmemiş 2 tane sıkmış. Göğsüne 2 tane sıkmış. Nasıl kıydın yavrularıma. Güzel kızım, güzel oğlum benim. Güzeller güzelimi yavrularım" sözleriyle feryat etti.