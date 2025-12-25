Menü Kapat
13°
 | Berkay Alptekin

"Nuh'um" dedi, 8 gemi yaptı! Topladığı parayla son model araba alıp tufanı erteledi

Gana'da 'Ebo Noah' adlı kişi, peygamber olduğunu ileri sürerek tufan korkusuyla 8 gemi inşa etti. 25 Aralık'taki tufan öngörüsünü ardından tufanın ertelendiğini ileri sürerek, topladığı paralarla aldığı son model aracıyla markete gitti. "Ebo Noah" sosyal medyada alay konusu oldu.

'da 'Ebo Noah' takma adını kullanan bir kişi, peygamber olduğunu ileri sürerek kısa sürede topladığı bağışlarla 'Nuh'un gemisi' adını verdiği 8 ayrı gemi inşaasını tamamladı.

25 aralık'ta tufan kopacağına inandırdığı insanları seferber eden kişi, eleştiri ve mizah konusu oldu.

Sosyal medyada yaptığı yayınlarda rüyasında "25 Aralık'ta dünya çapında büyük bir sel felaketi yaşanacağının bildirildiğini" ileri süren, "Ebo Noah" adını kullanan kişi, bir süredir destekçileriyle gemi yapımına dair videolar paylaşıyordu.

"Ebo Noah", son paylaşımında "dualarının kabul edildiğini ve tufanın ertelendiğini" ifade ederek, daha fazla gemi inşa etmelerinin gerektiğini ileri sürdü.

TUFAN ERTELENDİ, LÜKS ARAÇLA MARKETE GİTTİ

Sosyal medyada yayılan videoda lüks araçla markete gelen "Ebo Noah"ın durumu alay konusu olurken pek çok kişide kendisine tepki gösterdi.

Gemlerin boyutlarına ilişkin esprilerin dikkat çektiği paylaşımlarda "Gemi yapılmış, tarih ertelenmiş. Planlama kısmı biraz karışmış gibi." ve "Gemi var, tufan yok. Şimdilik." yorumları yapıldı.

Bazı kullanıcılar ise "Dünyanın sonu için bu kadar hazırlık yapıp sonra beklemeye geçmek ilginç.", "Belli ki gemiler hazır ama takvim güncellenmemiş." görüşünü dile getirdi.

Çevrim içi platformlarda "Kıyamet iptal edilince herkes ‘Peki şimdi ne yapıyoruz?’ diye bakakaldı." ve "Bu yıl da kıyamet olmadı, seneye tekrar deneriz." şeklinde alaycı ifadeler paylaşıldı.

