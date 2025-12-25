Uludağ’da kaçak yapı böyle yıkıldı!

Osmangazi Belediyesi, özellikle tarım arazilerini ve doğal alanları korumak amacıyla kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Uludağ zirvesine en yakın mahallelerden biri olan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Soğukpınar Mahallesi’nde kaçak yapı yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından, kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen tek katlı ve 80 metrekarelik yapı, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak iş makinesi yardımıyla yıkıldı. Osmangazi Belediyesi, yürüttüğü bu çalışmalarla Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ ve çevresini kaçak yapı kirliliğinden temizlemeyi sürdürürken, vatandaşların da takdirini kazanmaya devam ediyor. Yıkım çalışmaları sırasında jandarma ve zabıta ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, tedbir amaçlı sağlık ekipleri de alanda hazır bulundu.