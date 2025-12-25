Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş sürüyor

Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Aralık ile biten haftada 1 milyar 507 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Aralık ile biten haftada 1 milyar 507 milyon dolar artarak 192 milyar 312 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 759 milyon dolar artarak 78 milyar 651 milyon dolardan 79 milyar 410 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 19 Aralık haftasında 750 milyon dolar artarak 112 milyar 153 milyon dolardan 112 milyar 903 milyon dolara yükseldi.