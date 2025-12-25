Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün kupa maçı var mı? Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken bugün kupa maçı var mı merak edildi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da ikinci hafta maç programı da duyuruldu. Taraftarlar heyecanla takımlarının karşılaşmalarının tarihini bekliyordu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün kupa maçı var mı? Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maç programı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 15:25

'nda şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşam hangi maçların saati ve kanalı da netleşti.

BUGÜN KUPA MAÇ VAR MI 25 ARALIK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün kupa maçı bulunmuyor. Bu akşamın maç programı şöyle:

CAF Afrika Uluslar Kupası

15:30 Angola – Zimbabve | Exxen
18:00 Mısır – Güney Afrika | Exxen
20:30 Zambiya – Komorlar | Exxen
23:00 Fas – Mali | Exxen

Bugün kupa maçı var mı? Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maç programı

Trendyol 1. Lig

20:00 Sakaryaspor – Manisa FK | TRT Spor, beIN Connect
Suudi Arabistan Pro Lig

20:30 Al Hilal – Al Khaleej | S Sport Plus

23:00 Manchester United – Newcastle | Idman TV, beIN Connect

Bugün kupa maçı var mı? Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maç programı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İKİNCİ HAFTA MAÇ PROGRAMI

13 Ocak 2026 Salı:

13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)

20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)

Bugün kupa maçı var mı? Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maç programı

14 Ocak 2026 Çarşamba:

13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)

Bugün kupa maçı var mı? Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maç programı

15 Ocak 2026 Perşembe:

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bugün maç var mı, kimin? 25 Aralık bu akşamın maçları
ETİKETLER
#süper lig
#türkiye kupası
#İngiltere Premier Lig
#Caf Afrika Uluslar Kupası
#Trendyol 1.lig
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.