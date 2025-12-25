Bugün kupa maçı var mı? Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maç programı

Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşam hangi maçların saati ve kanalı da netleşti.

BUGÜN KUPA MAÇ VAR MI 25 ARALIK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün kupa maçı bulunmuyor. Bu akşamın maç programı şöyle:

CAF Afrika Uluslar Kupası

15:30 Angola – Zimbabve | Exxen

18:00 Mısır – Güney Afrika | Exxen

20:30 Zambiya – Komorlar | Exxen

23:00 Fas – Mali | Exxen

Trendyol 1. Lig

20:00 Sakaryaspor – Manisa FK | TRT Spor, beIN Connect

Suudi Arabistan Pro Lig

20:30 Al Hilal – Al Khaleej | S Sport Plus

İngiltere Premier Lig

23:00 Manchester United – Newcastle | Idman TV, beIN Connect

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İKİNCİ HAFTA MAÇ PROGRAMI

13 Ocak 2026 Salı:

13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)

20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)

14 Ocak 2026 Çarşamba:

13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)

15 Ocak 2026 Perşembe:

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)