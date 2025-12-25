Bugün kupa maçı var mı? Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maç programı

Kategoriler
Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşam hangi maçların saati ve kanalı da netleşti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün kupa maçı bulunmuyor. Bu akşamın maç programı şöyle:
CAF Afrika Uluslar Kupası
15:30 Angola – Zimbabve | Exxen
18:00 Mısır – Güney Afrika | Exxen
20:30 Zambiya – Komorlar | Exxen
23:00 Fas – Mali | Exxen
Trendyol 1. Lig
20:00 Sakaryaspor – Manisa FK | TRT Spor, beIN Connect
Suudi Arabistan Pro Lig
20:30 Al Hilal – Al Khaleej | S Sport Plus
İngiltere Premier Lig
23:00 Manchester United – Newcastle | Idman TV, beIN Connect
13 Ocak 2026 Salı:
13.00 Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
15.30 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)
20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)
14 Ocak 2026 Çarşamba:
13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)
15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)
15 Ocak 2026 Perşembe:
13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)
18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)