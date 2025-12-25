Menü Kapat
13°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Suça karışmanız an meselesi! Bankalardan gelen bu SMS'e dikkat!

Yasa dışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi ağır suçlara karışmanız an meselesi. Bu SMS size de geldiyse dikkat! Bankalar müşterilerini uyarıyor.

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
25.12.2025
15:20
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
15:32

Yasa dışı bahis, vakaları arttıkça, bankalar müşterilerine bu gibi olayların yaşanmaması için uyarı mesajı atmaya başladı. Artan yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve olayları nedeniyle önlemler sıklaşıyor. Bankalar kendi müşterileri için uyarı mesajı yayımlamaya başladı. Birçok banka, SMS yoluyla gönderdiği bilgilendirme mesajlarında hesapların üçüncü kişilere kullandırılmamasını vurguladı.

Suça karışmanız an meselesi! Bankalardan gelen bu SMS'e dikkat!

Bankalardan gelen mesajlarda banka hesaplarının başkaları tarafından kullanılmasının; yasa dışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi suçlara zemin hazırlayabileceği yönünde uyardı.

Suça karışmanız an meselesi! Bankalardan gelen bu SMS'e dikkat!

Bankalardan gelen mesajda; ""Değerli müşterimiz, hesaplarınızı hiçbir koşulda üçüncü kişilere kullandırmayınız. Hesabın bu şekilde kullanılması; yasa dışı bahis ve kumar, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı gibi suçlara aracılık edilmesine ve hukuki sonuçlara sebep olabilir. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer veriliyor.

Suça karışmanız an meselesi! Bankalardan gelen bu SMS'e dikkat!

Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden kolay para kazanma, IBAN paylaşıp gelir elde etme gibi vaatlerle vatandaşların hedef alındığı belirtiliyor. Bu tür işlemlerde dolandırılarak hesabını kullandıran kişiler, parayı kendileri çekmemiş olsalar bile suç işlemiş sayılıyor.

