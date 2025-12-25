Faturayı kabarttıkça kabartıyorlar! Fişten çekilmediğinde elektrik harcayan 4 cihaz belli oldu! Hiç aklınıza gelmezdi

Kategoriler
Elektrik faturaları bütçelerde büyük bir yer kaplıyor. Teknolojinin gelişmesiyle evlerdeki elektrikli cihaz sayısı artarken gizli tüketim ise farkında olmadan ceplerden daha çok para çıkmasına neden oluyor. Zira bazı cihazlar fişten çekilmediği takdirde elektrik kullanımına devam ediyor. Bu ise elektrik faturalarının kabardıkça kabarmasına yol açıyor. İşte hemen fişten çekmeniz gereken o elektrikli cihazlar…
Kullanılmayan elektrik faturasını ödemek elbette kimsenin hoşuna gitmez. Ancak milyonlarca kişi farkında olmadan her ay fazladan para ödüyor. Çünkü fişten çekilmeyen cihazlar gece gündüz elektrik tüketimine devam ediyor. Uzmanlar ise kullanıcıya hiçbir faydası olmayan bu tüketimden kurtulmak için fişten çekilmesi gereken araçları tek tek açıkladı. İşte ayrıntılar…
TELEVİZYON VE UYDU ALICILARI BEKLEME MODUNDA KALIYOR
Pek çok kişi televizyon kapatıldığında cihazların tamamen elektriksiz kaldığını düşünüyor. Ancak bu tam anlamıyla doğru değil. Çünkü uzaktan kumanda ile kapatılan televizyonlar bekleme moduna alınıyor ve beklemede kaldıkları süre boyunca elektrik kullanımına devam ediyor. Aynı durum uydu alıcıları ve dijital yayın kutuları için de geçerli.
Bu kapsamda bekleme modunda olan bir televizyon ve uydu alıcısı bir saat 5-10 watt arasında bir enerji tüketimine sahip. Gün içinde 10 saat bu şekilde bekleyen cihazlar ay sonunda binlerce watt elektrik tüketmiş olacak. Bu ise ay sonunda elektik faturasında ciddi bir artışa neden olacaktır.
EVİN HER YERİNDE: ŞARJ ALETLERİ VE ADAPTÖRLER
Genellikle fişte kalan şarj aletlerinin ve adaptörlerin elektrik faturasına olan olumsuz katkısı zaman zaman dile getiriliyor ancak olayın ciddiyetinin daha da vurgulanması gerekiyor. Boş yere fişte takılı kalan cep telefonu, laptop ve tablet gibi cihazların şarj aletleri elektrik tüketmeye devam ediyor. Belki ilk etapta insanın aklına bir tane cihazdan bir şey olmaz düşüncesi gelse de evdeki kişi sayısı ve kullanılan cihaz sayısı arttıkça gereksiz elektrik tüketimi de artıyor.
Yapılan çalışmalar gereksiz yere fişte takılı olan tek bir şarj aletinin bile yıl boyunca birkaç kilovat saatlik tüketim yapacağını gösteriyor. Akıllı saatlerden şarjlı diş fırçalarına kadar cihazlar çeşitlendikçe bu tüketim arttıkça artıyor.
DİJİTAL GÖSTERGELİ MUTFAK ALETLERİ VE MİKRODALGA FIRINLARI UNUTMAYIN
Günümüzde fırınlar, mikrodalga fırınlar, çay ve kahve makinelerinin üzerinde dijital göstergeler bulunuyor. Cihazlar çalışmasalar bile elektrikte takılı kaldıkları müddetçe bu dijital göstergeler çalışmaya devam ediyor. Haliyle de elektrik tüketimi kesintisiz olarak devam ediyor. Ay sonu geldiğinde faturada sessiz tüketicilerin yükü ağırlığını hissettiriyor.
MODEM VE İNTERNET EKİPMANLARINI HİÇ TAHMİN ETMEZDİNİZ
Evlerde artık internet 24 saat kesintisiz şekilde bulunuyor ancak elbette 24 saat kesintisiz bir kullanım söz konusu değil. Ancak modemler ve diğer internet ekipmanlarını fişten çıkarmak pek kimsenin aklına gelmiyor. Ancak bu cihazlar da diğerleri gibi gereksiz yere elektrik tüketimine devam ediyor.
Tek başına bir anlam ifade etmeyen bu gibi elektrik tüketimleri ise toplamda faturaların büyük bir kısmına tekabül ediyor. Bunun için uzmanlar internetin aktif olarak kullanılmadığı saatlerde ve evden çıkıldığı zaman fişinin çekilmesini öneriyor.