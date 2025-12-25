Faturayı kabarttıkça kabartıyorlar! Fişten çekilmediğinde elektrik harcayan 4 cihaz belli oldu! Hiç aklınıza gelmezdi

FİŞTEN ÇEKİLMEDİĞİNDE ELEKTRİK HARCAYAN 4 CİHAZ

TELEVİZYON VE UYDU ALICILARI BEKLEME MODUNDA KALIYOR

Pek çok kişi televizyon kapatıldığında cihazların tamamen elektriksiz kaldığını düşünüyor. Ancak bu tam anlamıyla doğru değil. Çünkü uzaktan kumanda ile kapatılan televizyonlar bekleme moduna alınıyor ve beklemede kaldıkları süre boyunca elektrik kullanımına devam ediyor. Aynı durum uydu alıcıları ve dijital yayın kutuları için de geçerli.

Bu kapsamda bekleme modunda olan bir televizyon ve uydu alıcısı bir saat 5-10 watt arasında bir enerji tüketimine sahip. Gün içinde 10 saat bu şekilde bekleyen cihazlar ay sonunda binlerce watt elektrik tüketmiş olacak. Bu ise ay sonunda elektik faturasında ciddi bir artışa neden olacaktır.