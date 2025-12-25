Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

TGRT Haber'den dijital platformlarda büyük başarı: 5.5 milyar görüntülenmeyle herkese ulaştı

TGRT Haber 2025 yılında tüm dijital platformlarda yakaladığı başarıyla herkese ulaşmayı başardı. 5.5 milyar görüntülenmenin sırrını ise İhlas Medya Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 21:36
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 21:52

Türkiye'de televizyon haberciliğinin yanında internet ve haberciliğinde ürettiği içeriklerle kamuoyunun doğru, objektif ve hızlı bir şekilde tüm gelişmelere ulaşmasını sağlayan , dijital platformlarda büyük bir başarıya erişti.

2025 yılında Instagram, Facebook, YouTube, X ve TikTok gibi dijital platformlarda 5.5 milyar görüntülenme yakalandı.

TGRT Haber'den dijital platformlarda büyük başarı: 5.5 milyar görüntülenmeyle herkese ulaştı

"DEĞİŞİMİ ERKEN OKUYARAK İÇERİKLERİMİZİ YAPILANDIRDIK"

İhlas Medya Sosyal Mecralar Yayın Koordinatörü Gökhan Ağtürk, konuyla ilgili "Dijitalde izleyici alışkanlıkları çok hızlı değişiyor. Biz de bu değişimi erken okuyarak sosyal medya içeriklerimizi yeniden yapılandırdık.

TGRT Haber'den dijital platformlarda büyük başarı: 5.5 milyar görüntülenmeyle herkese ulaştı

Kısa, doğru ve anlaşılır habercilikle milyonlara ulaşıyoruz. Bu başarının arkasında da özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımız var." dedi.

TGRT Haber'den dijital platformlarda büyük başarı: 5.5 milyar görüntülenmeyle herkese ulaştı

5.5 milyarlık görüntülenme başarısını getiren çalışmalar hakkında bilgi veren İhlas Medya Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ise TGRT Haber'in bu sonuçla herkese ulaştığını ortaya koyduğunu söyledi.

TGRT Haber'den dijital platformlarda büyük başarı: 5.5 milyar görüntülenmeyle herkese ulaştı

"5.5 milyar çok önemli." diyen Ormanlı "Bu şu anlama geliyor. Bu Türkiye'de herkese defalarca kez dokunduğumuz anlamına geliyor. Bundan sonra da dokunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TGRT Haber'den dijital platformlarda büyük başarı: 5.5 milyar görüntülenmeyle herkese ulaştı

Erişilen başarının arka planını açıklayan Volkan Ormanlı "TGRT Haber'in tüm hesaplarını yönetirken kitlenin beklentilerinin ne doğrultuda olduğunu, ne şekilde tüketim yapacaklarıyla ilgili ciddi bazı ayrıntılar ve AR-GE çalışmaları yapıyoruz." dedi.

TGRT Haber'den dijital platformlarda büyük başarı: 5.5 milyar görüntülenmeyle herkese ulaştı

Ormanlı, başarının yakalanmasındaki etkeni ise "Doğru content ile doğru sunumu birleştirdiğiniz noktada bu sefer algoritmalar sizi ön plana çıkarmaya başlıyor. Aslında bizim işimizin sırrı bu." cümleleriyle açıkladı.

ETİKETLER
#sosyal medya
#tgrt haber
#Video Izleme
#Dijital Haber
#Ekran Payı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.