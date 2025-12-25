TGRT Haber'den dijital platformlarda büyük başarı: 5.5 milyar görüntülenmeyle herkese ulaştı

Türkiye'de televizyon haberciliğinin yanında internet ve sosyal medya haberciliğinde ürettiği içeriklerle kamuoyunun doğru, objektif ve hızlı bir şekilde tüm gelişmelere ulaşmasını sağlayan TGRT Haber, dijital platformlarda büyük bir başarıya erişti.

2025 yılında Instagram, Facebook, YouTube, X ve TikTok gibi dijital platformlarda 5.5 milyar görüntülenme yakalandı.

"DEĞİŞİMİ ERKEN OKUYARAK İÇERİKLERİMİZİ YAPILANDIRDIK"

İhlas Medya Sosyal Mecralar Yayın Koordinatörü Gökhan Ağtürk, konuyla ilgili "Dijitalde izleyici alışkanlıkları çok hızlı değişiyor. Biz de bu değişimi erken okuyarak sosyal medya içeriklerimizi yeniden yapılandırdık.

Kısa, doğru ve anlaşılır habercilikle milyonlara ulaşıyoruz. Bu başarının arkasında da özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımız var." dedi.

5.5 milyarlık görüntülenme başarısını getiren çalışmalar hakkında bilgi veren İhlas Medya Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı ise TGRT Haber'in bu sonuçla herkese ulaştığını ortaya koyduğunu söyledi.

"5.5 milyar çok önemli." diyen Ormanlı "Bu şu anlama geliyor. Bu Türkiye'de herkese defalarca kez dokunduğumuz anlamına geliyor. Bundan sonra da dokunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erişilen başarının arka planını açıklayan Volkan Ormanlı "TGRT Haber'in tüm hesaplarını yönetirken kitlenin beklentilerinin ne doğrultuda olduğunu, ne şekilde tüketim yapacaklarıyla ilgili ciddi bazı ayrıntılar ve AR-GE çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Ormanlı, başarının yakalanmasındaki etkeni ise "Doğru content ile doğru sunumu birleştirdiğiniz noktada bu sefer algoritmalar sizi ön plana çıkarmaya başlıyor. Aslında bizim işimizin sırrı bu." cümleleriyle açıkladı.