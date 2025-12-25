Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Regaip Kandili mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyası için büyük önem taşıyan üç ayların başlangıcını ve Regaip Kandili’ni yayımladığı bir mesajla kutladı. Sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlara seslenen Erdoğan, bu mübarek dönemin manevi atmosferine dikkat çekti.

TÜM İSLAM ALEMİNİ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin, 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

https://x.com/RTErdogan/status/2004231916032348211