 Erdem Avsar

Tesbih namazı kaç rekattır nasıl kılınır? Bu gece Regaib Kandili

Regaip Kandili'nin bu gece idrak edilecek olması sebebiyle vatandaşlar yapabilecekleri ibadetleri araştırmaya başladı. Bu hayırlı gecede tesbih namazı kılmak isteyenler ise tesbih namazının kaç rekat olduğunu ve nasıl eda edileceğini sorguluyor.

25.12.2025
25.12.2025
için ibadetin en güzel zamanları arasında yer alan kandil gecelerinde kılmak, bu nedenle Regaip Kandili'nin bugün idrak edilecek olması sebebiyle gündemde bulunuyor.

Tesbih namazı, mekruh vakitlerin haricinde her zaman kılınabilir. Eğer gündüz kılınırsa dört rekatta bir, gece kılınırsa iki rekatta bir selam vermek daha uygun olur.

Haftada veya ayda bir veya hiç olmazsa ömürde bir defa olsun bu namazı kılmanın iyi olacağı bildirilmiştir.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı her rekatında 75 defa (Sübhânallahi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallâhü ekber) tesbihi okunarak kılınan dört rekatlı nafile bir namazdır.

Allah rızası için nafile namaza niyet edilir. Sübhanekeden sonra 15 defa yukarıda bildirilen Tesbih okunur.

Sonra “Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” denir, sonra Euzü-Besmele çekilip Fatiha ile bir zammı sure okunur.

Sonra rükuya gitmeden tekrar 10 defa aynı Tesbih okunur. Sonra “Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” söylenir.

Sonra rükuya varılır, rüku tesbihinden sonra 10 defa Tesbih okunarak, rükudan, (Semiallahü limen hamideh) diyerek doğrulduktan sonra ayakta iken aynı Tesbih 10 defa daha okunur.

Tesbih bittikten sonra, (Rabbena lekel hamd) denir ve secdeye gidilir.

Secde tesbihinden sonra 10 defa Tesbih okunur. Secdeden kalkılır, celsede 10 defa Tesbih okunur, ikinci secdede de yine 10 defa Tesbih okunur. Toplamı 75 olur.

İkinci rekata kalkılınca, yine önce 15 defa Tesbih okunur, sonra yine birinci rekattaki gibi hareket edilir, sonra kadeye varılır. Tehıyyat ve salevatlar okunur.

3. ve 4. rekatlar da ilk iki rekat gibi kılınır.

Her rekatta 75 Tesbih okunmuş olur ki, toplamı 300 eder.

Detaylı bilgi için: https://dinimizislam.com/detay.asp?Aid=2894

