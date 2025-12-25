Menü Kapat
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Akın Gürlek 30 milyonluk evi piyasa değerinin altında mı satın aldı? CHP'nin iddiasına şirketten açıklama var

CHP, İBB'ye yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in lüks gayrimenkul alımları yaptığı ve soruşturmada geçen şirketlerle ticari ilişkiye girdiği yönünde iddialar ortaya attı. Parti, Gürlek için suç duyurusunda bulunurken 30 milyonluk dairenin daha düşük bedelle Gürlek'e satıldığı iddiasıyla ilgili satışı yapan şirketten açıklama geldi. Açıklamada her müşteri için geçerli olan fiyatla satışın yapıldığı bilgisine yer verildi.

Akın Gürlek 30 milyonluk evi piyasa değerinin altında mı satın aldı? CHP'nin iddiasına şirketten açıklama var
'ne düzenlenen ve operasyonlarında soruşturmayı açan kişi olarak adından bahsettiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, ülke gündemini derinden sarsan ve gittikçe genişleyen yasa dışı bahis ile soruşturmalarını da yürütüyor.

CHP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İBB soruşturmasındaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla yan yana gelen isimlerin adeta hedef gösterdiği Başsavcı Akın Gürlek hakkında , Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Akın Gürlek 30 milyonluk evi piyasa değerinin altında mı satın aldı? CHP'nin iddiasına şirketten açıklama var

Suç duyurusuna neden olan konular hakkında bilgi veren CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Gürlek'in lüks gayrimenkullere sahip olduğu, İBB dosyasında adı bulunan şirketlerle geçmişte ticari ilişkiler kurduğu ve 30 milyon değerindeki bir daireyi piyasa değerinin çok altında satın aldığı yönünde iddiaların bulunduğunu açıkladı.

"RAYİÇ BEDELİ 30 MİLYON TL, SATIŞ BEDELİ KDV HARİÇ 9 MİLYON 837 BİN TL"

Emir konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Gürlek, Küçükçekmece’deki Tema İstanbul 2 projesinden, o tarihteki rayiç bedeli 30 milyon TL civarında olan lüks bir daireyi satın almış. Ancak sözleşmeye baktığımızda satış bedelinin KDV hariç 9 milyon 837 bin TL olarak gösterildiğini görüyoruz. Bu ev için tek kuruş banka kredisi kullanılmamış, ödemeler tamamen senetle yapılmış.

Başsavcı, 838 bin lira peşinatı verdikten ve sözleşmeden sadece 3 gün sonra, 1 Nisan 2024 tarihinde tam 3 milyon liralık bir senet ödüyor. Bitmiyor; 30 Mayıs’ta 2 milyon lira, 30 Temmuz’da 2 milyon lira ve 30 Eylül’de 1 milyon 999 bin lira daha ödüyor. Türkiye Cumhuriyeti’nde hangi kamu görevlisinin maaşı, iki ayda bir 2-3 milyon liralık senetleri ödemeye yeter?"

"SIRADAN BİR İNŞAAT FİRMASI DEĞİL"

Emir, açıklamasının devamında alışverişin yapıldığı şirketle ilgili de bilgi vererek şunları söyledi: "Bu evin satıcısı olan 'Mesa, Artaş, Kantur-Akdaş Adi Ortaklığı', sıradan bir inşaat firması değil. Bu firmalar, bizzat Gürlek’in yürüttüğü, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yargılandığı davanın iddianamesinde adı geçen ancak 'etkin pişmanlık' hükümleriyle sanık yapılmayıp korunan şirketlerin parçası."

Akın Gürlek 30 milyonluk evi piyasa değerinin altında mı satın aldı? CHP'nin iddiasına şirketten açıklama var

Öte yandan Gürlek'in de CHP hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: FİYAT BAŞKA MÜŞTERİLERE UYGULANAN FİYATLA AYNIDIR

Ortaya atılan iddialar üzerine Mesa - Artaş - Kantur - Akdaş İş Ortaklığı'ndan bir açıklama yapıldı. "İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Akın Gürlek, diğer tüm müşterilerimiz gibi projemizden bir adet daire satın almıştır.

Kendisine uygulanan satış fiyatı, herhangi bir müşterimize uygulanan fiyatlardan farklı olmayıp, iki yıl önce geçerli olan satış fiyatları üzerinden işlem gerçekleştirilmiştir" denildi.

Açıklamada, yaklaşık iki yıl önce, Tema İstanbul 2 Projesi'nden satışı yapılan bir taşınmaz hakkında kamuoyuna yönelik paylaşılan yanlış bilgilendirmeler nedeniyle doğru bilgilerin paylaşılması zaruretinin doğduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Akın Gürlek, diğer tüm müşterilerimiz gibi projemizden bir adet daire satın almıştır. Kendisine uygulanan satış fiyatı, herhangi bir müşterimize uygulanan fiyatlardan farklı olmayıp, iki yıl önce geçerli olan satış fiyatları üzerinden işlem gerçekleştirilmiştir. Bu konuyla ilgili yapılan açıklamalara karşılık olarak, bu hususları kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmek amacıyla paylaşmaktayız."

