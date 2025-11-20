Menü Kapat
Editor
 | Baran Aksoy

Futbolda bahis soruşturması! Akın Gürlek açıkladı: Bir operasyon daha yapılabilir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, bahis soruşturmasının daha da genişleyebileceğini söyledi. Gürlek, bazı kulüp başkanları ve yöneticilerin, eski hakemler ve spor yorumcularının da soruşturmaya dahil olabileceğini belirtti.

Futbolda bahis soruşturması! Akın Gürlek açıkladı: Bir operasyon daha yapılabilir
IHA
20.11.2025
20.11.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, devam eden bahis ve şike soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkanının ihbarı üzerine futbolda bahis şike soruşturması genişletildiğini hatırlatan Gürlek, "TFF’nin başlattığı disiplin soruşturmasıyla bizim adli sürecimiz farklıdır bu ayrımı lütfen yapalım" dedi.

"BİZİM ELİMİZİ GÜÇLENDİREN EN ÖNEMLİ BELGE MASAK RAPORLARI"

TFF’nin vermiş olduğu disiplin cezaları kendileri için ihbar niteliği taşıdığını aktaran Gürlek, "Cimer’den çok sayıda şikayet var. Hakemlerden ve spor yorumcularından gelen tanık beyanları var. Bizim elimizi güçlendiren en önemli belge raporları. Şike ve bahiste muhakkak kişinin menfaati olması gerekiyor ondan dolayı MASAK raporları bizim için çok önemli. Yurt dışındaki bahis siteleri IP üzerinden bize kullanıcı bilgilerini verecek. Biz futbolumuzun temizlenmesini istiyoruz. 8 tutuklu var şu an" ifadelerini kullandı.

Futbolda bahis soruşturması! Akın Gürlek açıkladı: Bir operasyon daha yapılabilir

SOUŞTURMA GENİŞLETİLEBİLİR...

Bazı kulüp başkanları ve yöneticilerin, eski hakemler ve spor yorumcularının da soruşturmaya dahil olabileceğini belirten Gürlek, "Şike ve yasadışı bahisin üzerine gidiyoruz" diye konuştu.

Futbolda bahis soruşturması! Akın Gürlek açıkladı: Bir operasyon daha yapılabilir

EŞİNİN ADIYLA BAHİS OYNADI

Bir spor yorumcusunun yasadışı bahis şirketinden eşinin adıyla bahis oynadığının tespit edildiğini açıklayan Gürlek, "İsmini vermeyeceğiz çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Futbolda bahis soruşturması! Akın Gürlek açıkladı: Bir operasyon daha yapılabilir

KULÜPLER ÜZERİNDEN PARA AKLAMA İDDİALARI

Futbol kulüpleri üzerinden para aklama iddiaları olduğunu onun da araştırıldığını açıklayan Gürlek, "Sürecin fazla uzamasını istemiyoruz. Her maçta şike varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor bunu da yapanları tespit edip gerekeni yapıyoruz. Bir savcımız sosyal medyada yazılanları takip ediyor" ifadelerini kullandı.

