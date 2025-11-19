Menü Kapat
19°
Bahis soruşturmasında yeni gelişme! İsmi geçen kulüpler küme düşebilir

Türkiye’de hakemler başta olmak üzere futbol dünyasını sarsan bahis ve şike soruşturması derinleşiyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrasında harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti. Soruşturma kapsamında sadece hakemler değil, futbolcular ve kulüp yöneticileri de dosyanın içine girdi. Konuyla ilgili Tgrthaber.com'a konuşan Avukat Mustafa Zafer; Soruşturma kapsamında ismi geçen bazı kulüplerin bir alt lige düşürülebileceğini açıkladı.

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! İsmi geçen kulüpler küme düşebilir
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim 2025 tarihinde “371 hakemin hesabı bulunduğu, 152’sinin aktif bahis oynadığı” yönündeki açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma hızla ilerliyor. İlk etapta çoğunluğu hakem 21 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiş, 8 kişi ise tutuklanmıştı.

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! İsmi geçen kulüpler küme düşebilir

Tgrthaber.com'a sürecin hukuki yönünü değerlendiren Avukat Mustafa Zafer; Soruşturma sadece şike ve teşvik primiyle sınırlı kalmayacak, şikenin 'öncü suç' kabul edilmesi halinde TCK 282. madde kapsamında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçu da gündeme gelebilecek. Bu durumda faillere 10 yıla varan hapis cezaları verilmesi de mümkün olacak.' ifadelerini kullandı.

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! İsmi geçen kulüpler küme düşebilir

İşte Avukat Mustafa Zafer'in dikkat çeken açıklamaları:

TFF SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR!

TFF tarafından yürütülen yargısı kapsamında hakemler, futbolcular ve kulüp yöneticileri hakkındaki verilecek kararların kesinleşmesinden sonra birçok hakem yeşil sahalara bir daha maç yönetmek için çıkamayabilir.

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! İsmi geçen kulüpler küme düşebilir

Öte taraftan 6 aydan daha fazla hak mahrumiyeti alan futbolcularında profesyonel yaşamları ciddi anlamda etkilenebilecek hatta kulüplerin futbolcularla sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetme hakkı bile doğacaktır.

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! İsmi geçen kulüpler küme düşebilir

Ancak futbol ailesinin en önemli üyeleri olan kulüp başkan ve yöneticileri hakkında Disiplin Talimatının 56. Maddesine göre işlem yapılacak olması halinde hakemlerden ve futbolculardan farklı olarak “kulüp yöneticileri tarafından müsabaka sonucunu etkileme” eylemine girişildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilebilecek.

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! İsmi geçen kulüpler küme düşebilir

ALT LİGE DÜŞÜRÜLME CEZASI VERİLEBİLİR

Türkiye Futbol Federasyonunda gerçekleştirilecek tahkim yargılaması sporun kendine özgü yapısı, hızlı ve süratli bir şekilde yönetimini, disiplin yargılamasını ve denetimini beraberinde getirmektedir. Bu sürat spor faaliyetlerinin icra edilmesi için olmazsa olmaz şarttır. Belirli bir zaman diliminde yapılması planlanan spor faaliyetlerine ilişkin ihtilafların çok kısa bir zaman sürecinde kesin ve nihai olarak karara bağlanmaması halinde, o faaliyetin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması mümkün değildir.

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! İsmi geçen kulüpler küme düşebilir

Spor faaliyetlerinin kendine özgü ihtiyaçları, uzun zamana yayılan bir denetime müsaade etmemektedir. Bu ihtiyaçların çok kısa sürede çözüm gerektiren yapıları, bu faaliyetlerle ilgili ihtilafların süratle ve kesin olarak sonuçlandırılmasını gerektirmektedir.

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! İsmi geçen kulüpler küme düşebilir

Tüm bu nedenler dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ceza soruşturması kapsamında iddianame düzenlenmeden hatta yargılamaya başlanmadan dahi bağımsız olarak TFF ‘de yapılacak yargılama sonrasında kulüp başkanlarının maç sonucunu etkilemeye yönelik eylemelerinin tespiti ile bazı kulüplere bir alt lige düşürülme cezası verilebilir.

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! İsmi geçen kulüpler küme düşebilir

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Bir futbol karşılaşması kapsamında müsabaka sonucunu etkilemeden (şike) elde edilen bir malvarlığının tespit edilmesi halinde bu durum öncü suç olarak kabul edilip, T.C.K 282. Maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun ayrıca oluşabileceğine karar verilebilir.

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! İsmi geçen kulüpler küme düşebilir

Şikenin öncü suç olarak kabul edilmesi halinde ise (6222 Sy. Kanun 11. Madde); alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılabilir. Bu durumda şike ve teşvik pirimi suçundan elde edilen bir gelirin tespit edilmesi halinde yapılacak yargılama sonrasında faillere 10 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

