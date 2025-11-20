Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bahisçi hakemlerin foyaları bir bir ortaya çıkıyor! En fazla o isim oynamış: 22 milyonluk işlem hacmi

Hakemlere ve oyunculara yönelik yasa dışı bahis operasyonunda her gün farklı bir detay ortaya çıkıyor. Legal sitelerde yaklaşık 18 bin 278 işlemde 21 milyon 778 bin liralık para-giriş çıkış işlemi tespit edildi. En çok işlem hacmine ulaşan isim 10.5 milyon TL ile Erkan Arslan oldu.

Bahisçi hakemlerin foyaları bir bir ortaya çıkıyor! En fazla o isim oynamış: 22 milyonluk işlem hacmi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 27 Ekim'de yaptığı, “371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve bunlardan 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığının tespit edildiği” yönündeki açıklaması Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında; Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

PARA TRANSFERLERİ TEK TEK MERCEK ALTINA ALINDI

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturma dosyasının detaylarına ulaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bahis sitelerine üyelikleri bulunan 152 hakemin bu platformlarla gerçekleştirdikleri para transferlerini tek tek mercek altına aldı.

Bahisçi hakemlerin foyaları bir bir ortaya çıkıyor! En fazla o isim oynamış: 22 milyonluk işlem hacmi

22 MİLYONA YAKIN PARA TRANSFER

İncelemelerde, 147 hakemin 2021–2025 yılları arasında Misli, Nesine, Tuttur, Oley, Bilyoner ve Milli Piyango gibi şans oyunu sitelerinde yaklaşık 18 bin 278 işlemle toplam 21 milyon 778 bin 837 liralık para giriş-çıkışı yaptığı belirlendi.

Bahisçi hakemlerin foyaları bir bir ortaya çıkıyor! En fazla o isim oynamış: 22 milyonluk işlem hacmi

EN FAZLA PARA 2024'TE DÖNMÜŞ

Hakemlerin en çok tercih ettiği platformun, 4 bin 999 işlemde 9 milyon 222 bin liralık hacme ulaşan Misli olduğu tespit edildi. Misli’yi ise 10 bin 986 işlem ve 8 milyon 959 bin liralık hacimle Nesine takip etti. Bahis sitelerine yapılan para hareketlerinin yıllara göre dağılımı da incelendi. Verilere göre; işlem hacminin en yüksek olduğu yıl 5 milyon 869 bin TL ile 2024 olurken, bu yıl 2 bin 478 işlemde toplam 4 milyon 293 bin liralık hacme ulaşıldı.

Bahisçi hakemlerin foyaları bir bir ortaya çıkıyor! En fazla o isim oynamış: 22 milyonluk işlem hacmi

EN FAZLA BAHİSİ O OYNAMIŞ...

147 hakem arasında işlem hacmi en yüksek isim, 6 bin 380 işlemde 10 milyon 548 bin 837 liraya ulaşan Erkan Arslan olarak kayıtlara geçti. Arslan aynı zamanda en fazla işlem yapan kişi oldu.

Arslan’ı 284 işlemde 1 milyon 738 bin 572 liraya ulaşan Yasin Şen ile bin 112 işlemde 1 milyon 688 bin 222 liralık hacme ulaşan Yakup Yapıcı izledi.

Bahisçi hakemlerin foyaları bir bir ortaya çıkıyor! En fazla o isim oynamış: 22 milyonluk işlem hacmi

ZORBAY KÜÇÜK ADINA 2 İŞLEM

Kimlik bilgilerinin çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan ve bahis oynamadığını, bahis sitesine üye olmadığını söyleyen hakem Zorbay Küçük'ün ise adına 2 işlem sayısıyla toplamda 5 bin liralık bir işlem hacminin olduğu belirtildi.

Bahisçi hakemlerin foyaları bir bir ortaya çıkıyor! En fazla o isim oynamış: 22 milyonluk işlem hacmi

TELEFONU İNCELENDİ

Hakemlerden 3'ünün, yasa dışı bahis sitelerinden işlem yaptığı saptandı. Bu isimlerden Yakup Yakıcı'nın "Grand..." adlı yasa dışı bahis sitesinden yaklaşık 1 yıldır bahis oynadığı belirlendi. Nevzat Okat'ın da dijital materyallerinin incelenmesi sonucu "betp..." ve "1xb..." isimli sitelere ait kullanıcı bilgilerini notlar kısmında tuttuğu ve yasa dışı bahis sitelerinden adına özel sms geldiği ortaya çıktı. Ahmet Kıvanç Kader'in de telefon incelemesinde 4 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıcı hesabı olduğu tespitler arasında yer aldı.

TGRT Haber
