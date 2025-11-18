Bahis operasyonunda yeni perde: Hakemlerin hesaplarında 85 milyon liralık işlem!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin kripto para hesaplarına ait soğuk cüzdanlar kullanılarak aklandığı belirlendi. Ayrıca 'ayrıştırmacı' olarak tabir edilen şüphelilerin, suç gelirlerinin izini kaybettirmek için başta İran, Irak ve Dubai olmak üzere çeşitli ülkelerle bağlantılı biçimde, Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla 'Hawala' sistemi üzerinden kayıt dışı para transferi yaptıkları tespit edildi. Bu yöntemle yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderildiği ortaya çıkarıldı.

4 KLASMAN HAKEMİNİN HESAPLARINA 1 MİLYON 300 BİN TL PARA GİRİŞİNİN OLDUĞU BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynayan kişilerin para transferi yaptığı 801 hesap incelendi. Yapılan incelemede, haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma yürütülen 'kartçı/yerleştirmeci' olarak bilinen şüphelilerden, 4 klasman hakemine yönetilen maç tarihleri ve yakın tarihlerde toplam 1 milyon 300 bin TL para girişinin olduğu belirlendi.

Hakemlerin hesaplarında 2020-2025 yılları arasında ise 85 milyon 919 bin 678,89 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine 4 hakem hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında 36 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmaya konu şirketler ile şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz mal varlıkları ve adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklarına el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.