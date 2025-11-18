Fenerbahçe'de yeni forvet belli oldu: Ülkesini son dakikada Dünya Kupası yolunda tutmuştu!

Fenerbahçe'de yeni golcü için nihai karar verildi. Ara transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, İrlandalı Troy Parrott için devreye girdi.

FENERBAHÇE'DE TROY PARROTT TRANSFERİ

Fenerbahçe'de forvet listesi netlik kazandı! Uzun zamandır Artem Dovbyk için nabız yoklayan Fenerbahçe, an itibarıyla benzer profildeki Troy Parrott'a yöneldi. Esasen ise Süper Lig devi, 23 yaşındaki golcü için resmi temasları da gerçekleştirdi.

TROY PARROTT FENERBAHÇE'YE 'EVET' DEDİ

Fenerbahçe'nin sürpriz transfer hamlesi Troy Parrott, menajerler aracılığıyla gelen teklife olumlu yanıt verdi ve Süper Lig'de oynamak istediğini belirtti! İlave olarak ise AZ Alkmaar ile 2029 yazına kadar kontratı bulunan İrlandalı forvetin, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFER HAMLESİ TROY PARROTT, İRLANDA'YI DÜNYA KUPASI YOLUNDA TUTMUŞTU

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Macaristan'a konuk olan İrlanda; kazanmaya mecburken, ev sahibine ise beraberlik yetiyordu. Maçın son 15 dakikasına dezavantajlı skorla giren yeşil beyazlılarda, Troy Parrott hat-trick yapmış ve son dakika golüyle İrlanda'yı play-off aşamasına taşımıştı.

FENERBAHÇE'YE 'EVET' DİYEN TROY PARROTT'UN PERFORMANSI

AZ Alkmaar ile bu sezon 14 maça çıkan 23 yaşındaki İrlandalı, 13 gol ile 2 asistlik çok özel bir katkı sağlamış ve dikkatleri üzerine çekmişti.