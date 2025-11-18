Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Leroy Sane Almanya'nın gündeminde: "Neler yapabileceğini gördük"

Leroy Sane için Almanya Milli Takımı'nda övgüler devam ediyor. Slovakya karşısında yıldızlaşan oyuncuya, takım arkadaşı Joshua Kimmich tarafından methiyeler dizildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Leroy Sane Almanya'nın gündeminde:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 17:55

Almanya, 2026 Dünya Kupası yolunda Slovakya'yı 6-0 ile geçti ve grubunu lider tamamladı. Esasen ise kritik mücadeleye damga vuran Leroy Sane; Almanya basınında gündeme taşınırken, Joshua Kimmich de Galatasaraylı yıldıza övgülerde bulundu.

Leroy Sane Almanya'nın gündeminde: "Neler yapabileceğini gördük"

JOSHUA KIMMICH'TEN LEROY SANE ÇIKIŞI

Slovakya karşısında 2 gol ve 1 asistle oynayan Leroy Sane'yi öven Joshua Kimmich, "Kariyerimde Leroy Sane kadar fiziksel olarak güçlü bir oyuncuya pek rastlamadım. Çok koşabiliyor, sprint atabiliyor ve bunu her üç günde bir tekrar yapabiliyor. Zihinsel olarak hazır olduğunda neler yapabileceğini gördük." ifadelerini kullandı.

Leroy Sane Almanya'nın gündeminde: "Neler yapabileceğini gördük"

LEROY SANE VE GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz yaz döneminde Galatasaray'a imza atan Leroy Sane, şu ana kadar sarı kırmızılı formayla 15 maça çıkmış ve 3 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

LEROY SANE BAYERN MUNIH'TEN NEDEN AYRILMIŞTI?
Yıldız hücumcu, istediği düzeyde maaş teklifi alamamış ve masadan kalkmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mauro Icardi'den Okan Buruk'u çıldırtan telefon! Yönetimden ciddi tepkiler aldı
Fenerbahçe’ye 1.97’lik dev santrafor! Ocak transferde gelecek
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.