Leroy Sane Almanya'nın gündeminde: "Neler yapabileceğini gördük"

Almanya, 2026 Dünya Kupası yolunda Slovakya'yı 6-0 ile geçti ve grubunu lider tamamladı. Esasen ise kritik mücadeleye damga vuran Leroy Sane; Almanya basınında gündeme taşınırken, Joshua Kimmich de Galatasaraylı yıldıza övgülerde bulundu.

JOSHUA KIMMICH'TEN LEROY SANE ÇIKIŞI

Slovakya karşısında 2 gol ve 1 asistle oynayan Leroy Sane'yi öven Joshua Kimmich, "Kariyerimde Leroy Sane kadar fiziksel olarak güçlü bir oyuncuya pek rastlamadım. Çok koşabiliyor, sprint atabiliyor ve bunu her üç günde bir tekrar yapabiliyor. Zihinsel olarak hazır olduğunda neler yapabileceğini gördük." ifadelerini kullandı.

LEROY SANE VE GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz yaz döneminde Galatasaray'a imza atan Leroy Sane, şu ana kadar sarı kırmızılı formayla 15 maça çıkmış ve 3 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.