Mauro Icardi'den Okan Buruk'u çıldırtan telefon! Yönetimden ciddi tepkiler aldı

Galatasaray’da geçtiğimiz sezon Tottenham maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve uzun bir aradan sonra sahalara dönen Mauro Icardi’nin form düşüklüğü ve milli arada ülkesinde ekstra izin talep etmesi büyük tartışma oluşturdu. Yönetimin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli golcüyle devam etmeye sıcak bakmadığı iddia edilirken, deneyimli forvetin geleceği belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...

Mauro Icardi'den Okan Buruk'u çıldırtan telefon! Yönetimden ciddi tepkiler aldı
’da ’nin dönüşü ortaya koyduğu performans, camiada ciddi şekilde sorgulanmaya başladı. Önceki sezonlardaki etkisinden uzak görünen Arjantinli forvet, beklentileri karşılayamayınca eleştirilerin odağı haline geldi.

Mauro Icardi'den Okan Buruk'u çıldırtan telefon! Yönetimden ciddi tepkiler aldı

O TALEP BARDAĞI TAŞIRDI

Sarı-kırmızılıların yıldızı, milli arayı ülkesinde geçirdi. Ancak sürecin en çok konuşulan kısmı, Icardi’nin Okan Buruk’u arayarak ekstra izin talep etmesi oldu. Bu isteğin hem teknik heyet hem de yönetim nezdinde hoş karşılanmadığı öğrenildi. Takım içi disiplin açısından tartışma oluşturan bu durum, Icardi’nin geleceği üzerindeki soru işaretlerini daha da artırdı.

Mauro Icardi'den Okan Buruk'u çıldırtan telefon! Yönetimden ciddi tepkiler aldı

YOLLAR AYRILABİLİR

Kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli golcü ile yolları ayırmaya daha yakın duruyor. Performans düşüşü, yaşadığı sakatlık sorunları ve son izin talebi bu kararın şekillenmesinde etkili unsurlar olarak değerlendiriliyor.

Mauro Icardi'den Okan Buruk'u çıldırtan telefon! Yönetimden ciddi tepkiler aldı

ICARDI'NİN PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 102 maçta görev yapan 32 yaşındaki Icardi, 67 gol ve 22 asist üreterek önemli bir skor katkısı sağladı.

Mauro Icardi'den Okan Buruk'u çıldırtan telefon! Yönetimden ciddi tepkiler aldı
