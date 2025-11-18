Menü Kapat
19°
Trendyol Süper Lig'te son haftalarda iyi bir ivme yakalayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'la puan farkını 1'e indirdi. Bu ivmeyi sürdürmek ve ekstra takviye yapmak isteyen Kanarya ara transferde forvet takviyesi için kolları sıvadı. Lewandowski ve Sörloth'ta temaslar sürerken yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertli takım, 1.97'lik dev santrfor için Wolverhampton'la masaya oturulacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe’ye 1.97’lik dev santrafor! Ocak transferde gelecek
Ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, geniş bir oyuncu havuzu üzerinden çalışmalarına devam ediyor. Hücum bölgesine mutlaka takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, bu pozisyon için yaklaşık 10 ismi radarına aldı.

Fenerbahçe’ye 1.97’lik dev santrafor! Ocak transferde gelecek

LEWANDOWSKİ VE SÖRLOTH ÖNCELİKLİ DURUMDA

Ocak ayı için planlamasını şimdiden yapan Fenerbahçe'nin ilk hedefleri Lewandowski ve Sörloth olacak. Ancak Lewandowski'nin Barcelona'dan ayrılık konusunda henüz net bir karar vermediği, düşünmek için yönetimden süre istediği öğrenildi.

Fenerbahçe’ye 1.97’lik dev santrafor! Ocak transferde gelecek

LEWANDOWSKİ'NİN ALTERNATİFİ AROKODARE

Polonyalı yıldız, takımda kalmayı tercih ederse rota diğer alternatiflere çevrilecek. Bu doğrultuda listeye yeni eklenen isimlerden biri de Tolu Arokodare oldu. Wolves'ta yeterli süre alamayan Nijeryalı golcü için Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmayı düşündüğü ifade ediliyor. 1.97 boyundaki Arokodare'nin oyun tarzı, Trabzonsporlu Onuachu'yu andırırken; 24 yaşında olması da önemli bir potansiyel olarak görülüyor.

Fenerbahçe’ye 1.97’lik dev santrafor! Ocak transferde gelecek

BECAO FORMANIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rodrigo Becao, yeniden takıma katkı verebilecek seviyeye geldi. Samandıra'da kendisi için özel ve titiz bir çalışma programı hazırlanan deneyimli stoper, istenilen fiziksel kuvvete ulaşarak kondisyon seviyesini belirgin biçimde yükseltti.

Fenerbahçe’ye 1.97’lik dev santrafor! Ocak transferde gelecek

Tedesco için önemli bir alternatif olarak görülen Becao'nun, Skriniar'ın partneri olmak için elinden geleni yaptığı öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon hiç süre alamazken Haziran 2028'e kadar kontratı bulunuyor.

FRED'E ÖZEL DESTEK

Kayseri maçındaki performansı ile eski günlerine dönüşün sinyalini veren Fred, milli arada da Tedesco'nun yakından takip ettiği isimdi. İtalyan teknik adam, Brezilyalı oyuncuyu Rize maçında orta sahada hem mücadele için hem de oyun kurucu kimliği ile kullanmak istiyor.

Fenerbahçe’ye 1.97’lik dev santrafor! Ocak transferde gelecek
Galatasaray ve Lionel Messi transferi için resmi açıklama!
