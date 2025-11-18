Galatasaray ve Lionel Messi transferi için resmi açıklama!

Galatasaray'ın yıldız transferlerinde başroldeki isimlerden olan George Gardi, Lionel Messi konusuna da değindi. Başarılı menajer, Galatasaray adına olumlu bir hamle olacağını söyledi.

GALATASARAY VE LIONEL MESSI TRANSFERİ

Menajer George Gardi; Galatasaray ve Lionel Messi ihtimaliyle ilgili, "Lionel Messi sorusuna başkan Dursun Özbek zaten cevap verdi, bunu ona bırakırım. Söyleyebileceğim şey şu: o, dünya futbolunun bir efsanesi. Böyle bir fırsat olursa, kulüp için faydalı olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

LIONEL MESSI'NİN FORM DURUMU

2024/25 sezonunda MLS ekibi Inter Miami ile tüm kulvarlarda 46 maça çıkan 38 yaşındaki süperstar, 42 gol attı ve 20 asist yaptı.