Neymar'ın Dünya Kupası'nda olma ihtimaline Carlo Ancelotti'den net yorum!

Brezilya'da Neymar gündemi devam ediyor. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Neymar kritiğiyle ilgili olumlu bir tavır takındı.

CARLO ANCELOTTI'DEN NEYMAR SÖZLERİ

"Neymar, Dünya Kupası'na gidebilecek oyuncu listemizde. Sadece Neymar'ı değil, tüm potansiyel adayları izliyor ve en güçlü kadroyu kurmak için çalışıyoruz. Neymar sakatlığını atlattı. Önünde altı aylık bir süreç var. Brezilya Ligi bittiğinde kısa bir tatil yapacak ve yeni sezon başladığında hem kalitesini hem de fiziksel seviyesini gösterme fırsatı bulacak."

NEYMAR'DA SON DURUM

Bu sezon Santos ile 24 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı yıldız, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. En nihayetinde ise Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağı, Ancelotti'nin gözlem süreci sonrasında netleşecek.