 | Burak Ayaydın

Neymar'ın Dünya Kupası'nda olma ihtimaline Carlo Ancelotti'den net yorum!

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Neymar'a mesaj verdi. Deneyimli çalıştırıcı, Neymar'ın hala 2026 Dünya Kupası'nda forma giyebileceğini duyurdu.

Neymar'ın Dünya Kupası'nda olma ihtimaline Carlo Ancelotti'den net yorum!
Burak Ayaydın
17.11.2025
17.11.2025
Brezilya'da gündemi devam ediyor. Teknik Direktörü , Neymar kritiğiyle ilgili olumlu bir tavır takındı.

CARLO ANCELOTTI'DEN NEYMAR SÖZLERİ

"Neymar, Dünya Kupası'na gidebilecek oyuncu listemizde. Sadece Neymar'ı değil, tüm potansiyel adayları izliyor ve en güçlü kadroyu kurmak için çalışıyoruz. Neymar sakatlığını atlattı. Önünde altı aylık bir süreç var. Brezilya Ligi bittiğinde kısa bir tatil yapacak ve yeni sezon başladığında hem kalitesini hem de fiziksel seviyesini gösterme fırsatı bulacak."

Neymar'ın Dünya Kupası'nda olma ihtimaline Carlo Ancelotti'den net yorum!

NEYMAR'DA SON DURUM

Bu sezon Santos ile 24 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı yıldız, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. En nihayetinde ise Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağı, Ancelotti'nin gözlem süreci sonrasında netleşecek.

Neymar'ın Dünya Kupası'nda olma ihtimaline Carlo Ancelotti'den net yorum!

Sıkça Sorulan Sorular

NEYMAR'LI SANTOS NE DURUMDA?
Brezilya ekibi, küme düşme hattından kurtulmak için mücadele veriyor.
