TGRT Haber
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Rafa Silva için yeni rota duyuruldu: Beşiktaş'a Jose Mourinho darbesi!

Beşiktaş'ın Rafa Silva krizinde Jose Mourinho gündemi başladı. Esasen ise Benfica, Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki süreci netleştirmesiyle birlikte devreye girme kararı verdi.

Rafa Silva için yeni rota duyuruldu: Beşiktaş'a Jose Mourinho darbesi!
Burak Ayaydın
17.11.2025
17.11.2025
Beşiktaş ve Rafa Silva krizinin perde arkasında Jose Mourinho detayı dikkat çekti. A Bola'da yer alan habere göre Benfica, Jose Mourinho'nun da isteğiyle birlikte Beşiktaşlı yıldız Rafa Silva için transfer kararı aldı.

Rafa Silva için yeni rota duyuruldu: Beşiktaş'a Jose Mourinho darbesi!

BEŞİKTAŞ'TAN BENFICA'YA RAFA SILVA TRANSFERİ

Rafa Silva'nın Beşiktaş'tan ayrılmasının beklendiği günlerde, Benfica da sürece dahil oldu. Halihazırda Beşiktaş ile olan iyi ilişkilerini sürdürmek isteyen Portekiz devi, siyah beyazlılar ve Rafa Silva arasındaki görüşmelerin netleşmesiyle birlikte teklif yapma kararı aldı! Zira kırmızı beyazlılar, aksi halde yıllardır süregelen transfer ilişkilerini tezat bir duruma itmiş olacaktı.

Rafa Silva için yeni rota duyuruldu: Beşiktaş'a Jose Mourinho darbesi!

BENFICA'DA RAFA SILVA TRANSFERİ BEKLENİYOR

Benfica Başkanı Rui Costa, teknik direktör Jose Mourinho ve sportif direktör Mario Branco; Rafa Silva'nın sözleşme fesih görüşmelerini gözetiyor! Ardından ise yıldız hücumcu için Benfica devreye girecek ve eski futbolcusuyla uzun soluklu bir kontrat imzalayacak.

Rafa Silva için yeni rota duyuruldu: Beşiktaş'a Jose Mourinho darbesi!

RAFA SILVA VE BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Son dönemde Beşiktaş'ın gündemini meşgul eden Rafa Silva, bugüne kadar siyah beyazlılar ile toplam 65 maça çıkmış ve 23 gol ile 16 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

RAFA SILVA NE İSTİYOR?
Portekizli hücumcu, kalan alacaklarından vazgeçerek bonservisini almayı ve Türkiye'den ayrılmayı hedefliyor.
